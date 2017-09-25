В Москве пройдет международный фестиваль DanceInversion

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Международный фестиваль современного танца DanceInversion пройдет в Большом и Музыкальном театрах с 25 сентября по 3 декабря, в этом году он посвящен 200-летию со дня рождения российского и французского балетмейстера Мариуса Петипа. В рамках форума свои работы представят танцевальные компании из Кубы, Монако, Испании, Ирландии, Германии, Франции, Швейцарии, США, сообщили в пресс-службе ГАБТа.

© Фото : предоставлено Большим Театром Участники Международного фестиваля современного танца Danceinversion © Фото : предоставлено Большим Театром Участники Международного фестиваля современного танца Danceinversion

Откроет нынешнюю программу дебютант фестиваля Компания современного танца Кубы, которая покажет работы трех хореографов на сцене Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Кубинские танцовщики, которые будут работать в стиле contemporary, представят: "Matria Etnocentra" в хореографии Джорджа Сеспедеса, "Tangos Cubanos" Билли Коуи и "El Cristal" Хулио Сезар Иглесиаса.

"Этот фестиваль был задуман как пролог к 200-летию великого Мариуса Петипа, — сказала накануне открытия художественный руководитель и продюсер фестиваля Ирина Черномурова. — Кому-то покажется странным, что фестиваль современного танца, который уже почти двадцать лет представляет самых "крутых" культовых хореографов и творцов самых необычных танцевальных высказываний…, вдруг делает посвящение гению классического балета — Петипа. Однако известно, сколько яркого творческого и многогранной танцевальной игры породили его балеты".

По словам Черномуровой, фестиваль, верный своим традициям, впервые представит хореографов и спектакли на перекрестке разных культур, техник и жанров.

В программе зрители познакомятся с необычными версиям любимых балетов Чайковского: "Красавицей" Жана-Кристофа Майо, премьерой "Щелкунчика" в хореографии Кристиана Шпука и невероятным "Лебединым озером" из Ирландии в постановке Майкла Киган-Долана.

"А еще в Москву вернется участник самого первого фестиваля 1999 года выдающийся танцовщик и хореограф Эмио Греко, который в сотрудничестве с хореографом Питером Шольтеном поставил "Le Cops du Ballet" как размышление о теле в балете и что есть тело балета", — добавила Черномурова.