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Культура

На "Амурской осени" вручили "Золотых журавлей" за антрепризу

16:1124.09.2017
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© РИА Новости / Игорь АгеенкоПерейти в фотобанкФестиваль кино и театра Амурская осень. Архивное фотоФестиваль кино и театра Амурская осень. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 сен — РИА Новости. Статуэтки "золотых журавлей" вручили за антрепризу на церемонии закрытия XV открытого фестиваля кино и театра "Амурская осень" в Благовещенске, передает корреспондент РИА Новости.

В юбилейный год жюри делало выбор между десятью постановками. Приз за лучший спектакль получила постановка "Игроки", а остальные награды — за режиссуру, лучшую женскую роль, лучшую мужскую игру — постановка "Мой внук Вениамин", народная артистка России Лия Ахеджакова, актер Дмитрий Мухамадеев. Начинающей актрисе Надежде Лумповой дали приз за лучшую женскую роль второго плана.

Зрительный зал Большого театра в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Бабушкин
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Актриса Наталья Варлей, отметившая в Благовещенске юбилей, получила ювелирный подарок и икону, выполненную народным художником России Александром Тихомировым. Народной артистке России Ларисе Лужиной вручили приз мэра города – картину из полудрагоценных дальневосточных камней с изображением журавлей. Почетный знак "За заслуги перед Амурской областью" получил президент фестиваля Сергей Новожилов.

Фестиваль стартовал в Приамурье 16 сентября, в юбилейный год смотра впервые прошел международный конкурс полнометражных фильмов, зрители увидели девять зарубежных картин, к примеру, турецкий "Камень" (режиссер Орхан Эскикой, 2017 год), "Старая женщина и орех бетеля" (Янг Лю, Китай), "Дочь" режиссера Мача Шилински (Германия/Греция). Кто достоин "золотого журавля" — традиционного приза фестиваля в зарубежном конкурсе — решало многонациональное жюри, председателем которого стала лауреат и участник Венецианского фестиваля, лауреат премии "Ника" актриса из Туркмении Мая-Гозель Аймедова.

Российский полный метр, где за звание лучших в нескольких номинациях (сценарий, режиссура, актерский состав и другие) боролись 11 работ, оценивало жюри, председателем которого стал лауреат и участник фестиваля в Сан-Себастьяне, "Кинотавра" и премии "Ника" режиссер и сценарист Сергей Снежкин. В этом конкурсе, помимо прочих, было представлено семь российских премьер. В конкурсе короткометражек юбилейного смотра — 24 работы, снятые в России в 2016 и 2017 годах. Из всех фестивалей России только на "Амурской осени" проходит конкурс антрепризных спектаклей, в этом году в нем представлены десять постановок.

Специальным гостем XV фестиваля в Благовещенске стал режиссер из Южной Кореи Ким Ки Дук, которому на церемонии открытия "Амурской осени" вручили первого золотого "журавля" фестиваля за вклад в мировой кинематограф, эту номинацию учредили на смотре впервые. Статуэтку на открытии вручили и народной артистке России Ольге Остроумовой, "журавля" она получила за вклад в российский кинематограф. Всего гостями и участниками фестиваля стали более 300 кинематографистов, общественных деятелей и музыкантов, в том числе известный российский писатель Виктор Ерофеев.

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