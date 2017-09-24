"Лебединое озеро" на границе с Китаем. Русский балет через полвека забвения

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости, Елена Тимошенко. В Благовещенске в сентябре открылась единственная на весь регион Школа русского балета. До этого о пуантах и пачках здесь не слышали почти 50 лет. Исполнить свою мечту и создать частный проект по предпрофессиональной подготовке решила Алена Комлева. В успехе девушка уверена: для этого у нее есть три главных составляющих — профессиональный педагог, правильно оборудованный зал и любовь россиян к балету..

Корреспондент РИА Новости узнала, как в городе, где чуть более 200 тысяч жителей, популяризируют классическое искусство.

Детство в первой позиции

Когда-то в далеких 1970-х в Благовещенске была специализированная школа или студия балета, теперь, спустя почти полвека, трудно узнать, какой именно она была. Алене Комлевой приходится начинать с чистого листа.

Мама Алены в молодости собирала вырезки о классическом танце по крупицам, из советских газет и журналов, пыталась заниматься дома сама, потом начала приучать и дочь.

"Мама сама мечтала танцевать. В детстве я просто помню, она меня постоянно ставила в позицию первую, руки, ноги, локоточек кругленький, музыкальная школа. К классике у меня всегда лежала душа, ко всему классическому: танец классический, классическая музыка, даже стиль в одежде", — оживленно рассказывает Алена.

Теперь уже в открывшейся балетной школе в Благовещенске родители осторожно загдядывают в двери класса. Обрывается и снова повторяется музыкальная фраза, звучит постоянное: "Раз, два, три, шаг, поза. Посмотрели в зеркало. Раз, два…три".

Атмосферу балетного училища здесь воссоздали почти полностью, хоть и размещается вся школа на втором этаже здания в достаточно отдаленном районе Благовещенска. На нужный лад настраиваешься, еще только поднимаясь по устланной новым ковролином лестнице, поминутно встречая спешащих девочек с классическими прическами-пучками.

Балерина ищет работу

Перед открытием школы Алена поняла, что для успеха нужно три составляющие: минимум одна профессиональная балерина с педагогическими навыками, правильный ремонт помещения и реклама. За рецептом правильного пола поехали в училище Якутска, супруг Алены потом больше месяца настилал покрытие в Благовещенске.

Сама Алена в это время искала балерину, даже обращалась в Санкт-Петербург в Академию русского балета имени Вагановой. "Я писала официальные письма, звонила" — вспоминает создательница проекта.

Дарью Миронову нашли по объявлению в интернете. Преградой для переезда для балерины не стало даже скорое материнство, встать к станку она планирует через неделю после родов. "У нее не только диплом артистки балета, но и диплом педагога, она хореограф-постановщик, более 10 лет танцевала в Новосибирском театре оперы и балета, была солисткой, гастролировала во Франции, в Японии, в Китае. Да, у нее случилась травма, но зато она очень осторожна, не торопится ставить девочек на пуанты",- объясняет свой выбор Алена.

© РИА Новости / Елена Тимошенко Педагог школы русского балета в Благовещенске Дарья Миронова © РИА Новости / Елена Тимошенко Педагог школы русского балета в Благовещенске Дарья Миронова

Труппа без мальчиков

Все время нашего разговора с создателем школы Дарья Владимировна находится в зале, где тонко пахнет древесиной свежий настил пола. Стайками заходят девочки, пока без пачек (учиться их шить планируют опять же в Якутске), в купальниках и кофтах. Занимаются на гимнастических ковриках, примеряются к станку.

Всего в школе 66 девочек от 3 до 11 лет, но вместе они собираются редко, занимаются маленькими группами. Мальчиков пока не набрали, набор будут вести до конца сентября.

В планах сформировать балетную труппу — это около 50 человек, тогда через 2-3 года можно будет увидеть благовещенскую постановку "Лебединого озера", например.

Уже сейчас в школе есть отдельная группа детей, они занимаются индивидуально, чтобы поступить в Академию имени Вагановой в Санкт-Петербург.

8 летняя Дина Федотова признается — "Хочу станцевать Машеньку в "Щелкунчике". Рядом девятилетняя Полина Верзун, честно говорит: "Мама хочет, чтобы я стала балериной и поехала на гастроли в Китай".

"Солист — это характер, а вот поступление в училище — это данные, меня оставили на отборе, потому что стопа хорошая",- говорит педагог, которой сейчас 33 года.

По словам педагога, если дети из Благовещенска захотят поступать учиться дальше, то роль на отборах в различные училища сыграют красота и длина ног, общая пропорциональность фигуры, красивое лицо.

"Если про вес, то смотря какое училище, в моем училище был сначала стандарт, что вес — это рост минус 117, потом — минус 120, я знаю, что в некоторых училищах бывает даже рост минус 122, ну это как-то совсем дистрофичные",- вспоминает балетные стандарты Дарья. Сама она однажды "дохуделась" до 44,5 килограммов при росте в 174 сантиметра.

© Фото : Елена Тимошенко Педагог школы русского балета в Благовещенске Дарья Миронова © Фото : Елена Тимошенко Педагог школы русского балета в Благовещенске Дарья Миронова

Чтобы были шансы на дальнейшее балетное образование за пределами Благовещенска, девочки дополнительно ходят в Центральную детскую школу искусств, где в расписании занятия по сольфеджио, истории классической музыке, музыкальной литературе, а также игра на флейте, скрипке, фортепиано или виолончели по выбору. В итоге дети должны получить предпрофессиональную подготовку.

"Зайчики" и балетный клуб для родителей

Не забыли педагоги и о родителях, популяризацию высокого искусства начали именно с них. В специально выделенный день им предложили повторить те движения, которые разучивают дети, а также объяснили, что движение "зайчики", к примеру, это подготовка к шагу на пуантах, а "лягушка"- тренирует выворотность стоп. Такие зоологические термины пока используют в школе для малышей, потом они сменятся привычными балетными названиями.

"Все преодолимо, мир открыт. Помешать заниматься могут только откровенные увечья, все можно перешагнуть, желание и характер дают больше", — оптимистично смотрит вперед Дарья.

Ее настрой разделяют и в Китае, учеников только открывшейся школы уже пригласили в эту страну на гастроли. Принять приглашение собираются как только поставят и обкатают хотя бы одну постановку.