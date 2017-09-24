РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Культура

"Лебединое озеро" на границе с Китаем. Русский балет через полвека забвения

08:0024.09.2017
01810
© РИА Новости / Елена ТимошенкоУченицы школы русского балета в БлаговещенскеУченицы школы русского балета в Благовещенске
© РИА Новости / Елена Тимошенко

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости, Елена Тимошенко. В Благовещенске в сентябре открылась единственная на весь регион Школа русского балета. До этого о пуантах и пачках здесь не слышали почти 50 лет. Исполнить свою мечту и создать частный проект по предпрофессиональной подготовке решила Алена Комлева. В успехе девушка уверена: для этого у нее есть три главных составляющих — профессиональный педагог, правильно оборудованный зал и любовь россиян к балету..

© Фото : Аккаунт Алены Комлевой в сети InstagramРуководитель школы русского балета в Благовещенске Алена Комлева
© Фото : Аккаунт Алены Комлевой в сети Instagram
Руководитель школы русского балета в Благовещенске Алена Комлева

Корреспондент РИА Новости узнала, как в городе, где чуть более 200 тысяч жителей, популяризируют классическое искусство.

Детство в первой позиции

Когда-то в далеких 1970-х в Благовещенске была специализированная школа или студия балета, теперь, спустя почти полвека, трудно узнать, какой именно она была. Алене Комлевой приходится начинать с чистого листа.

Вид на здание Государственного Академического Большого театра в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Премьеры октября: "Альцина" в Большом театре и "Ричард III" в Вахтангова

Мама Алены в молодости собирала вырезки о классическом танце по крупицам, из советских газет и журналов, пыталась заниматься дома сама, потом начала приучать и дочь.

"Мама сама мечтала танцевать. В детстве я просто помню, она меня постоянно ставила в позицию первую, руки, ноги, локоточек кругленький, музыкальная школа. К классике у меня всегда лежала душа, ко всему классическому: танец классический, классическая музыка, даже стиль в одежде", — оживленно рассказывает Алена.

Теперь уже в открывшейся балетной школе в Благовещенске родители осторожно загдядывают в двери класса. Обрывается и снова повторяется музыкальная фраза, звучит постоянное: "Раз, два, три, шаг, поза. Посмотрели в зеркало. Раз, два…три".

© РИА Новости / Елена ТимошенкоЗанятия в школе русского балета в Благовещенске
© РИА Новости / Елена Тимошенко
Занятия в школе русского балета в Благовещенске

Атмосферу балетного училища здесь воссоздали почти полностью, хоть и размещается вся школа на втором этаже здания в достаточно отдаленном районе Благовещенска. На нужный лад настраиваешься, еще только поднимаясь по устланной новым ковролином лестнице, поминутно встречая спешащих девочек с классическими прическами-пучками.

© РИА Новости / Елена ТимошенкоУченицы школы русского балета в Благовещенске
© РИА Новости / Елена Тимошенко
Ученицы школы русского балета в Благовещенске

Балерина ищет работу

Перед открытием школы Алена поняла, что для успеха нужно три составляющие: минимум одна профессиональная балерина с педагогическими навыками, правильный ремонт помещения и реклама. За рецептом правильного пола поехали в училище Якутска, супруг Алены потом больше месяца настилал покрытие в Благовещенске.

Балерина Матильда Кшесинская в роли Эсмеральды в балете Цезаря Пуни Эсмеральда. Мариинский театр, Санкт-Петербург, 1899
© РИА Новости / Михаил Филимонов
Перейти в фотобанк
Матильда, которую мы не видели: редкие фото балерины Кшесинской

Сама Алена в это время искала балерину, даже обращалась в Санкт-Петербург в Академию русского балета имени Вагановой. "Я писала официальные письма, звонила" — вспоминает создательница проекта.

Дарью Миронову нашли по объявлению в интернете. Преградой для переезда для балерины не стало даже скорое материнство, встать к станку она планирует через неделю после родов. "У нее не только диплом артистки балета, но и диплом педагога, она хореограф-постановщик, более 10 лет танцевала в Новосибирском театре оперы и балета, была солисткой, гастролировала во Франции, в Японии, в Китае. Да, у нее случилась травма, но зато она очень осторожна, не торопится ставить девочек на пуанты",- объясняет свой выбор Алена.

© РИА Новости / Елена ТимошенкоПедагог школы русского балета в Благовещенске Дарья Миронова
© РИА Новости / Елена Тимошенко
Педагог школы русского балета в Благовещенске Дарья Миронова

Труппа без мальчиков

Все время нашего разговора с создателем школы Дарья Владимировна находится в зале, где тонко пахнет древесиной свежий настил пола. Стайками заходят девочки, пока без пачек (учиться их шить планируют опять же в Якутске), в купальниках и кофтах. Занимаются на гимнастических ковриках, примеряются к станку.

© РИА Новости / Елена ТимошенкоУченицы школы русского балета в Благовещенске
© РИА Новости / Елена Тимошенко
Ученицы школы русского балета в Благовещенске
Заключительная часть балета Драгоценности - Бриллианты. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Культура и политика: Большой театр впервые приехал в США при Трампе

Всего в школе 66 девочек от 3 до 11 лет, но вместе они собираются редко, занимаются маленькими группами. Мальчиков пока не набрали, набор будут вести до конца сентября.

В планах сформировать балетную труппу — это около 50 человек, тогда через 2-3 года можно будет увидеть благовещенскую постановку "Лебединого озера", например.

Уже сейчас в школе есть отдельная группа детей, они занимаются индивидуально, чтобы поступить в Академию имени Вагановой в Санкт-Петербург.

© РИА Новости / Елена ТимошенкоУченицы школы русского балета в Благовещенске
© РИА Новости / Елена Тимошенко
Ученицы школы русского балета в Благовещенске

8 летняя Дина Федотова признается — "Хочу станцевать Машеньку в "Щелкунчике". Рядом девятилетняя Полина Верзун, честно говорит: "Мама хочет, чтобы я стала балериной и поехала на гастроли в Китай".

"Солист — это характер, а вот поступление в училище — это данные, меня оставили на отборе, потому что стопа хорошая",- говорит педагог, которой сейчас 33 года.

Артистка балетной труппы Большого театра Алена Ковалева на репетиции в балетном классе
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Кровь, пот и станок: один день из жизни балерины Большого театра

По словам педагога, если дети из Благовещенска захотят поступать учиться дальше, то роль на отборах в различные училища сыграют красота и длина ног, общая пропорциональность фигуры, красивое лицо.

"Если про вес, то смотря какое училище, в моем училище был сначала стандарт, что вес — это рост минус 117, потом — минус 120, я знаю, что в некоторых училищах бывает даже рост минус 122, ну это как-то совсем дистрофичные",- вспоминает балетные стандарты Дарья. Сама она однажды "дохуделась" до 44,5 килограммов при росте в 174 сантиметра.

© Фото : Елена ТимошенкоПедагог школы русского балета в Благовещенске Дарья Миронова
© Фото : Елена Тимошенко
Педагог школы русского балета в Благовещенске Дарья Миронова

Чтобы были шансы на дальнейшее балетное образование за пределами Благовещенска, девочки дополнительно ходят в Центральную детскую школу искусств, где в расписании занятия по сольфеджио, истории классической музыке, музыкальной литературе, а также игра на флейте, скрипке, фортепиано или виолончели по выбору. В итоге дети должны получить предпрофессиональную подготовку.

© РИА Новости / Елена ТимошенкоУченицы школы русского балета в Благовещенске
© РИА Новости / Елена Тимошенко
Ученицы школы русского балета в Благовещенске

"Зайчики" и балетный клуб для родителей

Не забыли педагоги и о родителях, популяризацию высокого искусства начали именно с них. В специально выделенный день им предложили повторить те движения, которые разучивают дети, а также объяснили, что движение "зайчики", к примеру, это подготовка к шагу на пуантах, а "лягушка"- тренирует выворотность стоп. Такие зоологические термины пока используют в школе для малышей, потом они сменятся привычными балетными названиями.

Балет Красная Жизель в постановке Театра Бориса Эйфмана. Архивное фото
© Фото предоставлено пресс-службой Театра балета Бориса Эйфмана/Юлия Кудряшова
Юбилейные гастроли театра балета Эйфмана: "Русская душа" снова в Нью-Йорке

"Все преодолимо, мир открыт. Помешать заниматься могут только откровенные увечья, все можно перешагнуть, желание и характер дают больше", — оптимистично смотрит вперед Дарья.

Ее настрой разделяют и в Китае, учеников только открывшейся школы уже пригласили в эту страну на гастроли. Принять приглашение собираются как только поставят и обкатают хотя бы одну постановку.

Комментировать
Культура
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена