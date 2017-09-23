Умерла народная артистка СССР Цисана Татишвили

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. В Грузии на 80-м году жизни скончалась народная артистка СССР, оперная певица Цисана Татишвили. Об этом сообщается на странице Грузинского театра оперы и балета имени Палиашвили в Facebook.

"Тбилисский государственный театр оперы и балета выражает глубокие соболезнования семье певицы и всему музыкальному миру", — говорится в сообщении театра.

Цисана Татишвили родилась в 1937 году в Тбилиси. В 1963-м она окончила Тбилисскую консерваторию по классу пения, сопрано. На протяжении почти тридцати лет солировала в Тбилисском театре оперы и балета, в камерном репертуаре певицы были произведения Бетховена, Верди, Чайковского, Рахманинова и многих других композиторов.

В 1979 году Татишвили была удостоена звания Народной артистки СССР. В 2010 году в честь певицы установили звезду перед зданием театра имени Палиашвили.