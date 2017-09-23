В Коми откроют школу живописи нефтью

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен — РИА Новости. Школа живописи нефтью открывается в Финно-Угорском этнопарке в селе Ыб в республике Коми, сообщил в субботу этнопарк.
"Логично, что первая школа живописи нефтью открывается именно в Коми — там, где новое, отмечу, исконно русское направление искусства получила официальную поддержку. Музей искусства нефти, открытый в Финно-Угорском этнопарке, единственный в мире. Но это должен быть музей не одного меня. Удивительный материал позволяет даже новичкам создавать шедевры", — отметил Касаткин.
По замыслу художника, результатом совместного труда станет "нефтяная мозаика" для Музея искусства нефти.
Специально для этой школы этнопарк заказал нефть разной вязкости и разных оттенков в Ухте.
По словам директора Финно-Угорского этнопарка Елены Ивановой, Музей искусства нефти, нефтетур, разработанный этнопарком, а также школа живописи "работают на продвижение бренда "Коми — родина российской промышленной нефти".