Мединский поручил переработать концепцию развития музейного дела

ПЛЕС, 23 сен — РИА Новости. Министр культуры Владимир Мединский поручил сократить концепцию развития музейного дела до 2030 года, объем которой составляет 36 страниц, до трех страниц практических рекомендаций музеям о том, как повысить посещаемость и сделать жизнь их работников комфортнее.

Ранее концепция прошла обсуждения в общественной палате и с профессиональным сообществом. Она разработана ООО "Экокультура" по заказу Минкультуры.

"Нам что заняться больше нечем? Какая польза от этого документа? Зачем мы тратим наше и ваше время? Чем это поможет нашей работе? Ничем. Я предлагаю отменить пункт проекта решения по принятию этой концепции и попросить разработчиков совместно с союзом музеев привести ее к трем страницам рекомендаций, что нам надо делать, чтобы гражданам было интереснее в музеях, а работникам музеев было комфортно", — сказал Мединский на коллегии министерства культуры в субботу.

Министр обрадовался, когда узнал, что разработка концепции стоила 1,1 миллиона рублей. "Это радует, недорого", — подчеркнул он.

В свою очередь директор Эрмитажа и глава Союза музеев России Михаил Пиотровский подчеркнул, что концепция не отвечает реальным запросам культурных учреждений. "Представленная нам концепция является, на мой взгляд, к сожалению, показателем модного метода заказа долгосрочного документа. В нем много верных идей и предложений, которые были включены в текст после обсуждения с музейным сообществом… Но все эти хорошие вещи теряются в общем потоке, они легко могут из него выпасть в ходе практического применения", — сказал Пиотровский на коллегии министерства культуры в субботу.

По его словам, в тексте концепции обнаруживается большое количество подводных камней, которые способны уничтожить атмосферу творческого поиска, создававшуюся в музеях последние 20 лет. "Союз музеев России может поддержать этот текст только при условии внесения в него ряда положений, способных защитить музейный фонд, а также учитывающих взаимные обязательства органов власти в музейной сфере. Мы предлагаем также принять отдельную декларацию о принципах развития музеев России", — добавил он.