Драматург Николай Коляда в конце октября откроет в Москве свой новый театр

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 сен – РИА Новости. "Театр Новых Пьес" откроется в Москве в конце октября, сообщил в субботу уральский драматург Николай Коляда, глава екатеринбургского "Коляда-Театра".

Как написал драматург, открытие театра, худруком которого он станет, запланировано на 20 октября.

"В Омске, в Астрахани, в Казани, Уфе создаются театры, центры современной драматургии, которые берут за основу наш ЦСД и работу "Коляда-Театра". Теперь и мы делаем что-то подобное в Москве… Театр будет располагаться в помещении "Театра Труда", мы будем их резидентами", — написал Коляда на своей странице в Facebook.

Он отметил, что театр находится в жилом доме на первом этаже, что, по его словам, не совсем удобно. "Площадка тоже не во всем соответствует условиям жизни театра, ну так что ж? Главное – начать", — добавил драматург.

По его словам, главным режиссером театра станет Олег Билик. Спектакли планируется ставить по пьесам современных уральских драматургов Василия Сигарева, Олега Богаева, Ирины Васьковской, Владимира Зуева, Таи Сапуриной, Романа Дымшакова, Марии Конторович, Ивана Андреева, Анны Богачевой, Анны Батуриной и других.