Фестиваль "Мариинский - Владикавказ" откроет Гергиев

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Первый Международный Кавказский фестиваль "Мариинский — Владикавказ" пройдет с 23 по 29 сентября. Площадкой нового музыкального форума станет филиал Мариинского театра во Владикавказе: Государственная академическая филармония и Национальный театр оперы и балета Республики Северная Осетия — Алания. Об этом сообщили в пресс-службе "Мариинки".

Первый Международный Кавказский фестиваль откроется концертом Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева с участием именитого пианиста Дениса Мацуева. В концерте примут участие также юные талантливые инструменталисты Кавказа. В программе — Концерт для фортепиано с оркестром №4 Сергея Рахманинова.

На следующий день 24 сентября Симфонический оркестр "Мариинки" выступит дважды: днем с лауреатом ХY Международного конкурса им. Чайковского Люкой Дебаргом (Франция), вечером — с выдающимся альтистом Юрием Башметом.

В рамках фестивальной недели можно будет услышать великолепные голоса мировых звезд. Одна из них — признанное сопрано мировой оперы народная артистка Республики Северная Осетия — Алания Мария Гулегина выйдет на сцену в концертном исполнении оперы "Тоска" Пуччини вместе с солистами Мариинского театра Ахмедом Агади и Алексеем Марковым.

Также на фестивале выступит солистка оперной труппы "Мариински" Татьяна Сержан, лауреаты и дипломанты Международного конкурса им. Чайковского и солисты Академии оперных певцов Мариинского театра.

Завершится фестиваль двумя балетными вечерами с участием примы-балерины "Мариинки" Дианы Вишневой и солиста театра Давида Залеева. В программе балеты: "Барышня и хулиган" Константина Боярского на музыку Дмитрия Шостаковича, "Кармен-сюита" Жоржа Бизе-Родиона Щедрина в хореографии Альберто Алонсо. Балетные вечера пройдут 28 и 29 сентября.