Молодые режиссеры из регионов привезут в Москву свои лучшие спектакли

МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Молодые режиссеры из региональных театров привезут в Москву лучшие спектакли, чтобы принять участие в первой Биеннале театрального искусства "Уроки режиссуры", которая пройдет с 26 сентября по 10 ноября на разных площадках столицы.

Биеннале театрального искусства объединит показы спектаклей молодых режиссеров, мастер-классы, встречи, выставки и презентации.

"Биеннале театрального искусства состоится в этом году впервые. Это не конкурс, где ранжируют номинантов, это возможность увидеть современный живой процесс развития молодой режиссуры, это возможность привезти провинциальных режиссеров, их спектакли. Жюри необходимо, чтобы поделиться опытом с младшими коллегами, и выбрать три, четыре, пять работ, которые будут поддержаны грантом Минкультуры и партнёрами нашего проекта", — сказал на пресс-конференции в пятницу замминистра культуры Александр Журавский.

Организаторами фестиваля выступает благотворительный фонд "Культурные сезоны", Ассоциация музыкальных театров, Бахрушинский музей и проект "Театральная Россия".

Бахрушинский музей станет одной из главных площадок для встреч и мастер-классов. Именно здесь с молодыми режиссерами поделятся опытом театральные мастера Сергей Женовач, Валерий Фокин, Дмитрий Крымов, Лев Додин и другие.

Также для посетителей музея в рамках биеннале откроются две выставки. Экспозиция "От Станиславского до Додина. Уроки режиссуры" расскажет о творческой лаборатории классиков русского театра и мастеров, которые действуют сейчас. Выставка "Неистовый сочинитель" будет посвящена памяти театрального деятеля Владимира Пахомова, который долгие годы возглавлял Липецкий драматический театр.

Директор театра Вахтангова Кирилл Крок отметил, что важная миссия биеннале состоит в том, что молодые режиссеры-победители получат реальную денежную поддержку, равную нескольким миллионам рублей, которые пойдут на последующие постановки.

"Мы даем хороший старт тем, кто будет награжден. Действительно, многие режиссеры сталкиваются с проблемой, что театры не могут осуществить их спектакли ввиду отсутствия достаточных финансовых средств… Мы будем ждать тех, кто получит эти сертификаты, и будем желать им дальнейших свершений и побед", — заключил он.