Молодые режиссеры из регионов привезут в Москву свои лучшие спектакли

МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Молодые режиссеры из региональных театров привезут в Москву лучшие спектакли, чтобы принять участие в первой Биеннале театрального искусства "Уроки режиссуры", которая пройдет с 26 сентября по 10 ноября на разных площадках столицы.
Биеннале театрального искусства объединит показы спектаклей молодых режиссеров, мастер-классы, встречи, выставки и презентации.
Организаторами фестиваля выступает благотворительный фонд "Культурные сезоны", Ассоциация музыкальных театров, Бахрушинский музей и проект "Театральная Россия".
Бахрушинский музей станет одной из главных площадок для встреч и мастер-классов. Именно здесь с молодыми режиссерами поделятся опытом театральные мастера Сергей Женовач, Валерий Фокин, Дмитрий Крымов, Лев Додин и другие.
Директор театра Вахтангова Кирилл Крок отметил, что важная миссия биеннале состоит в том, что молодые режиссеры-победители получат реальную денежную поддержку, равную нескольким миллионам рублей, которые пойдут на последующие постановки.
"Мы даем хороший старт тем, кто будет награжден. Действительно, многие режиссеры сталкиваются с проблемой, что театры не могут осуществить их спектакли ввиду отсутствия достаточных финансовых средств… Мы будем ждать тех, кто получит эти сертификаты, и будем желать им дальнейших свершений и побед", — заключил он.