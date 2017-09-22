Около 100 тысяч человек обратились к Поклонской из-за фильма "Матильда"

МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Наталья Поклонская заявила, что с начала 2017 года на ее имя поступило и было ей рассмотрено свыше трех тысяч обращений от граждан, кроме того суммарно свыше 100 тысяч человек подписались под коллективными обращениями, связанными с фильмом "Матильда" Алексея Учителя.

Фильм "Матильда" посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Премьера пройдет 23 октября в Мариинском театре Петербурга.

Задолго до выхода в прокат картина вызвала общественный резонанс. Депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить фильм. По ее словам, специалисты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма, которая показала, что созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II. Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что его возмущает умышленно нагнетаемая вокруг картины истерия, при том что это "обычный художественный фильм".

"С начала года на мое имя поступило и мною рассмотрено свыше 3 тысяч обращений граждан. Это я не беру "Матильду", по кинофильму этому уже свыше 100 тысяч коллективный обращений было. Те люди, которые подписались в коллективных обращениях, просили принять меры реагирования, инициировать обращение в компетентные органы", — заявила Поклонская журналистам.