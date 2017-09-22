Цирку Сочи будет присвоено имя дрессировщика Мстислава Запашного

СОЧИ, 22 сен – РИА Новости. Сочинскому государственному цирку будет присвоено имя народного артиста СССР Мстислава Михайловича Запашного, данная процедура сейчас проходит согласование, рассказал директор сочинского государственного цирка Сергей Жирков на торжественном открытии музея Запашного.

Идея о присвоении сочинскому цирку имени Мстислава Запашного, который был художественным руководителем и директором учреждения с 1992 по 2003 годы, возникла уже давно. В настоящее время, сообщил Жирков, в данном направлении ведется активная работа.

Мстислав Михайлович Запашный родился 16 мая 1938 года в Ленинграде в семье цирковых артистов. В период руководства Сочинским цирком Запашный превратил его в настоящую творческую лабораторию. Именно на манеже в Сочи появились оригинальные интересные представления: "Любовь с первого взгляда", "В цирке только женщины", спектакль "Во имя жизни", посвященный 45-летию Победы.

"Мы подали обращение на имя генерального директора Росгосцирка Дмитрия Иванова по линии Министерства культуры. Сейчас проходят соответствующие согласования, чтобы законодательно это закрепить. Сколько времени займет данная бюрократическая процедура – сказать трудно. Главное, что она запущена, и скоро мы встанем в один ряд с цирками, которые носят имена своих создателей, таких как цирк Никулина в Москве, Филатовых в Екатеринбурге, Маргариты Назаровой в Нижнем Новгороде и другие", — заявил Жирков.

Как пояснил директор цирка, открытие музея Запашного в Сочи было запланировано давно. Экспозиция посвящена жизни и творчеству циркового деятеля. В пятницу, 22 сентября, спустя ровно год после смерти Мстислава Михайловича, музей торжественно открыли. Почетными гостями церемонии стали представители династии Запашных — пять внуков и племянница с сыном.

Все экспонаты для выставки являются личными вещами знаменитого дрессировщика, которые собирались годами членами его семьи и были предоставлены ими специально для выставки. Некоторые вещи были взяты из дома в Сочи, где жил народный артист. В числе экспонатов — оригинальные постановления о присвоении званий, почетные грамоты, наградные листы, медали, кубки, фотографии. Со временем выставка будет обновляться и пополняться.

Как отметила начальник управления культуры администрации города Сочи Лидия Кузьмина, музей будет включен в список городских объектов для показа туристам, а около сочинского цирка планируется установить барельеф Запашного.