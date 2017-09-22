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Культура

Выходные в Москве: биеннале современного искусства и Роден

16:3622.09.2017
(обновлено: 16:40 22.09.2017)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкГосударственная Третьяковская галерея (ГТГ) на Крымском валу. Архивное фотоГосударственная Третьяковская галерея (ГТГ) на Крымском валу. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. По-осеннему холодные сентябрьские выходные можно провести на Московской биеннале современного искусства — ценители искусства найдут интересные проекты как в Третьяковской галерее на Крымском валу, так и в других московских музеях, например, на "Винзаводе"; посетить премьерный показ постановки "Кинастон" в "Табакерке" или вместе с детьми отправиться на спектакль-экскурсию по симфоническому оркестру в Большой театр.

Посетители знакомятся с экспозицией на открытии выставки Любимов и время. 1917-2017, посвященной 100-летию со дня рождения режиссера Юрия Любимова, в Музее Москвы
© РИА Новости / Евгенй Биятов
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Также можно посмотреть биографическую драму "Роден" о жизни великого французского скульптора или устроить киномарафон на показе всех трех частей проекта Леонида Парфенова "Русские евреи".

Выставки

На этой неделе в столице открылась Московская биеннале современного искусства. Основной площадкой для масштабного проекта стала Третьяковская галерея на Крымском валу: именно здесь ценители искусства могут найти работы художников из самых разных уголков мира, объединенных темой "Заоблачные леса". Куратором биеннале в этом году стала арт-директор Музея современного искусства в Токио Юко Хасегава, которая предлагает гостям окунуться в мир двух поколений — облачного (к нему относятся люди, родившиеся в эпоху интернета) и старшего, "лесного". "Здесь мы можем подумать, каким образом мы можем работать теснее с историей и традицией и переносить ее в современный мир", — рассказала она.

Всероссийский выставочный центр (ВДНХ). Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Участники основного проекта, в частности, Мэтью Барни, Олафур Элиассон, создали новые работы специально для участия в Московской биеннале. Также гости Новой Третьяковки увидят инсталляцию известной исландской певицы и художницы Бьорк. Из российских художников куратор отобрала творческое объединение "Куда бегут собаки", Алексея Мартинса, Дашу Намдакову, Анастасию Потемкину, Илью Федотов-Федорова, Валю Фетисову.

В рамках параллельной программы биеннале на "Винзаводе" открылась выставка Template of Life объединения Recycle Group. Арт-группа была основана в 2008 году Андреем Блохиным и Георгием Кузнецовым. Художники принимают активное участие в международных выставках, изучая, каким образом цифровые технологии и социальные сети трансформируют восприятие современным человеком классического искусства и взгляда на мир в целом. В новом проекте они размышляют о будущем и демонстрируют, как стремительно меняется мир благодаря технологиям и масс-медиа.

Группа Recycle
© Фото : предоставлено Павильоном России, Венеция
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Художники предлагают гостям инсталляции погрузиться в процесс отключения компьютера от сети, пережить то, что "испытывает" машина в момент перехода от внутреннего движения к полной неподвижности. Специально для этого они создали капсулу, наполненную звуковыми и визуальными эффектами. Этот арт-объект станет одной из самых масштабных работ Recycle Group.

Театр

Театральный сезон набирает обороты: уже на этих выходных истинные театралы смогут выбирать из нескольких премьерных постановок. Так, в субботу на сцене Театра Олега Табакова покажут спектакль "Кинастон" в постановке Евгения Писарева по пьесе американского драматурга Джеффри Хэтчера. По словам режиссера, постановка очень полярна, поскольку она начинается как комедия, но в итоге обращается в драму. Главным героем пьесы является последний актер Англии эпохи Реставрации Эдвард Кинастон, исполнявший женские роли и достигший невероятной популярности. Его жизнь изменилась с указом Карла II, который допустил на сцену актрис. Собравшись с силами, Кинастон все же сумел вернуться на сцену в мужском амплуа. В главной роли выступит актер Максим Матвеев, также в спектакле заняты Анна Чиповская, Виталий Егоров, Михаил Хомяков, Анастасия Тимушкова, Евгения Борзых, Тимур Касимов.

Павильон России на Венецианской биеннале, 13 мая - 26 ноября 2017
© Фото предоставлено Павильоном России на Венецианской биеннале
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Первым музыкальным подарком ГАБТа станет постановка для детей, увидеть которую первые зрители смогут уже в воскресенье. Она состоит из двух частей: "Карнавал животных" Камиля Сен-Санса и "Путеводитель по оркестру для юных слушателей" Бенджамина Бриттена. Это своеобразная театрализованная экскурсия в мир симфонического оркестра, объединяющая сюиту Сен-Санса и "Вариации и фугу на тему Генри Персела" Бриттена. Дирижером выступает Антон Гришанин, а режиссером спектакля стал Алексей Франдетти.

Кино

В субботу в кинотеатре "Пионер" покажут франко-бельгийскую биографическую драму Жака Дуайона "Роден", которая расскажет историю восхождения гениального скульптора Огюста Родена. Картина приняла участие в конкурсе Каннского кинофестиваля, но критики встретили ее прохладно. Сюжет разворачивается не только вокруг творчества Родена, но и затрагивает его любовные интриги, в частности, страстный роман с ученицей Камиллой Клодель и отношения с гражданской женой Розой, родившей ему единственного сына. Образ талантливого француза примерил на себя Венсан Линдон, также в фильме сняли Изиа Ижлен, Северин Канеел и другие.

В воскресенье в Центре документального кино покажут все части документального проекта Леонида Парфенова "Русские евреи". Первый фильм охватывает события до революции, второй рассказывает о периоде с 1918 по 1948 год, а третий, завершающий и совсем новый, обращается к более современным событиям. Каждая из частей раскрывает подробности традиционного еврейского уклада жизни, от которого постепенно отказывались будущие знаменитые финансисты и промышленники, ученые, деятели искусства, революционеры.

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