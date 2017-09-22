Мединский пожелал Звягинцеву успеха в борьбе за "Оскар"

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский пожелал успеха режиссеру Андрею Звягинцеву в борьбе за премию "Оскар".

Российский оскаровский комитет в четверг выдвинул на премию американской киноакадемии в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" фильм Звягинцева "Нелюбовь".

"Я, к сожалению, не видел фильма, но обязательно его посмотрю. Но по отзывам это сильное кино. Хочу пожелать и Андрею Звягинцеву, и продюсерам фильма успеха. Мне особенно приятно, что фильм был сделан без государственной поддержки, это говорит о том, что киноиндустрия развивается в правильном направлении", — сказал журналистам Мединский.

Мировая премьера фильма "Нелюбовь" состоялась в основной конкурсной программе юбилейного 70-го Каннского кинофестиваля, где картина была удостоена Приза жюри. Фильм рассказывает о непростом разводе молодой супружеской пары. Супруги так поглощены своими личными проблемами, что забывают о своем 12-летнем сыне Алеше, который убегает из дома и пропадает.