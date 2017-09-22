Михалков: нужно изменить законы в отношениях между культурой и государством

МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Режиссер Никита Михалков предложил изменить законодательство в части отношений между сферой культуры и искусства и государством, чтобы обеспечить спокойную работу в этой сфере, и призвал не политизировать ситуацию вокруг дела худрука "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова.

"Законы правильные между театром, между культурой, искусством и государством? Неправильные, их нужно менять. Это правда. Но нужно менять закон, чтобы было удобно работать… Вместо того, чтобы всем нам собраться и сделать все, чтобы закон был изменен в пользу возможности работать спокойно, не нарушая его, мы пытаемся все перевести в политическую плоскость и идеологическую борьбу, репрессии и так далее", — сказал Михалков в эфире телеканала "Россия 24".

Он отметил, что считает Серебренникова выдающимся режиссером.

"С моей точки зрения, Серебренников — выдающийся режиссер, театральный деятель. Он является — это непреложный факт — гордостью нашей страны. Его проекты сделали Россию передовой театральной державой", — добавил Михалков.

Басманный суд Москвы 23 августа поместил худрука "Гоголь-центра" Серебренникова под домашний арест по делу о мошенничестве. Защита предлагала отпустить режиссера под залог или поручительство. Режиссер отбывает домашний арест в своей квартире на улице Пречистенка в центре Москвы.

Серебренникову вменяется организация хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011–2014 годах на реализацию проекта "Платформа". Режиссер назвал обвинение против него "вымышленным и абсурдным". По его словам, проект "Платформа" дал многим начинающим творческим людям развиться и "был реализован в полнейшем объеме".