МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Общественная палата Российской Федерации (ОП РФ) предлагает ввести обязательное повышение квалификации для работников культурной сферы, сообщила РИА Новости член Научно-консультативного совета ОП РФ и ответственный секретарь оргкомитета Культурного форума регионов России Оксана Коротеева.

Она отметила, что культурные форумы в регионах выявили недостаточную компетенцию работников этого профиля.

"Мы думаем, что стоит предложить ввести по аналогии с законодательством в сфере образования, в сфере здравоохранения — обязательность повышения квалификации в сфере культуры", — сказала Коротеева.

Она уточнила, что этот вопрос Общественная палата обсуждает в рамках разработки закона о культуре.