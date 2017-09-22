Урин рассказал, как будет проходить финальный этап работы над "Нуреевым"

МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Хореограф Юрий Посохов сможет обратиться к следователю, чтобы получить разрешение на встречу с находящимся под домашним арестом режиссером Кириллом Серебренниковым, если ему понадобится консультация по постановке балета "Нуреев", сообщил гендиректор Большого театра Владимир Урин.

"Нуреев" должен был стать последней премьерой 241-го сезона Большого театра в постановке творческой команды, которая в позапрошлом сезоне создала балет "Герой нашего времени", признанный лучшим балетным спектаклем сезона и удостоенный национальной театральной премии "Золотая маска". Ранее Урин сообщил, что премьеру балета "Нуреев" в постановке режиссера Кирилла Серебренникова перенесли с 11 июля нынешнего года на май 2018 года.

Урин ранее рассказал, что вопрос о сроках выхода спектакля "Нуреев" должен был решиться после встречи с Серебренниковым в сентябре. В итоге было решено, что премьерные показы балета "Нуреев" пройдут 9 и 10 декабря. Серебренников дал согласие театру на то, что, если ситуация с его задержанием не разрешится, спектакль "Нуреев" может быть доведен до премьеры хореографом Юрием Посоховым.

По словам гендиректора, слова которого приводятся на сайте театра, если ситуация разрешится, и Серебренников сможет сам подготовить к выпуску спектакль, театр будет рад. Но на данный момент, поскольку режиссер находится под домашним арестом и не сможет лично репетировать, Урин заручился его согласием довести работу до конца в его отсутствие.

Кроме того, на сегодня достигнута договоренность о том, что в случае, если руководству театра или Посохову по ходу выпуска спектакля понадобится консультация Серебренникова, можно будет вновь обратиться к следователю и получить разрешение на встречу с режиссером.

Басманный суд Москвы 23 августа поместил худрука "Гоголь-центра" Серебренникова под домашний арест по делу о мошенничестве. Защита предлагала отпустить режиссера под залог или поручительство. Режиссер отбывает домашний арест в своей квартире на улице Пречистенка в центре Москвы. Суд позволил режиссеру во время домашнего ареста посещать театр, но только с разрешения следователя.