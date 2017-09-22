Назначена дата премьеры балета Серебренникова "Нуреев" в Большом театре

МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Премьерные показы балета "Нуреев" пройдут 9 и 10 декабря, такое решение было принято решением руководства Большого театра после встречи генерального директора ГАБТа Владимира Урина с режиссером Кириллом Серебренниковым, сообщается на сайте театра.
Басманный суд Москвы поместил Серебренникова под домашний арест по делу о мошенничестве. Защита предлагала отпустить режиссера под залог или поручительство. Режиссер будет отбывать домашний арест в своей квартире на улице Пречистенка в центре Москвы. Урин ранее рассказал, что вопрос о сроках выхода спектакля "Нуреев" должен был решиться после встречи с Серебренниковым в сентябре.
Гендиректор ГАБТа отметил, что большая часть работы по линии Серебренникова уже сделана и зафиксирована.
"На сегодняшний день гораздо важнее отрепетировать и довести до нужного уровня исполнение хореографии, уже Посоховым поставленной… В середине ноября хореограф сможет приехать в Москву и продолжить работу. Договоренность об этом у нас с ним уже достигнута", — сказал он.