Назначена дата премьеры балета Серебренникова "Нуреев" в Большом театре

МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Премьерные показы балета "Нуреев" пройдут 9 и 10 декабря, такое решение было принято решением руководства Большого театра после встречи генерального директора ГАБТа Владимира Урина с режиссером Кириллом Серебренниковым, сообщается на сайте театра.

"Нуреев" должен был стать последней премьерой 241-го сезона Большого театра в постановке творческой команды, которая в позапрошлом сезоне создала балет "Герой нашего времени", признанный лучшим балетным спектаклем сезона и удостоенный национальной театральной премии "Золотая маска". Ранее Урин сообщил, что премьеру балета "Нуреев" в постановке режиссера Кирилла Серебренникова перенесли с 11 июля нынешнего года на май 2018 года.

Басманный суд Москвы поместил Серебренникова под домашний арест по делу о мошенничестве. Защита предлагала отпустить режиссера под залог или поручительство. Режиссер будет отбывать домашний арест в своей квартире на улице Пречистенка в центре Москвы. Урин ранее рассказал, что вопрос о сроках выхода спектакля "Нуреев" должен был решиться после встречи с Серебренниковым в сентябре.

"Кирилл Серебренников дал согласие театру на то, что, если ситуация с его задержанием не разрешится, спектакль "Нуреев" может быть доведен до премьеры хореографом Юрием Посоховым", — рассказал Урин.

Гендиректор ГАБТа отметил, что большая часть работы по линии Серебренникова уже сделана и зафиксирована.

"На сегодняшний день гораздо важнее отрепетировать и довести до нужного уровня исполнение хореографии, уже Посоховым поставленной… В середине ноября хореограф сможет приехать в Москву и продолжить работу. Договоренность об этом у нас с ним уже достигнута", — сказал он.