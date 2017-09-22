Похороны Зураба Соткилавы состоятся в субботу в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 22 сен — РИА Новости, Мэги Кикалейшвили. Похороны народного артиста СССР, оперного певца Зураба Соткилавы состоятся в субботу в Грузии, сообщил РИА Новости близкий умершего.

Народный артист СССР, выдающийся грузинский и российский оперный певец, солист Большого театра Соткилава скончался в понедельник в Москве в возрасте 80 лет. Тело Соткилавы было доставлено на родину 21 сентября. В Тбилисском международном аэропорту его встречал почетный караул в национальных костюмах.

"Уже второй день проходит панихида в его доме, сюда приходят самые близкие для него люди. Гражданская панихида состоится завтра в Тбилисском театре оперы и балета имени Палиашвили в 11.00 (10.00 мск). Церемония похорон начнется к обеду, его похоронят на Сабурталинском кладбище", — сказал собеседник агентства.

В министерстве культуры и охраны памятников Грузии также подтвердили грузинским СМИ информацию о дате похорон.

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