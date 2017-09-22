В Москве пройдет международный фестиваль спектаклей для детей "Гаврош"

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Одиннадцатый Международный фестиваль спектаклей для детей "Гаврош. Французский сезон" пройдет в Москве с 22 сентября по 1 октября, за десять фестивальных дней будет дано более 40 постановок для детей и подростков от 1,5 по 16 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе фестиваля.

Будут представлены все жанры: драма, новый цирк, кукольный и визуальный театр. Спектакли привезены на фестиваль из Парижа, Страсбурга, Лилля, Грасса, Тулузы, Лиона.

"Одиннадцатый сезон фестиваля "Гаврош" пройдет с французским акцентом, — сказала арт-директор театрального форума Марина Райкина. — В третий раз Франция представит российским юным зрителям спектакли разных видов, жанров и направлений. Один из них — новый цирк, который активно развивается во Франции.

Новый цирк

По словам арт-директора, в программу включены три спектакля нового цирка. Один из них представляет собой уникальное танцевально-акробатическое соло для велосипеда и виолончели под открытым небом. Организаторы беспокоятся только о том, чтобы погода не подвела.

Другой — "Мёбиус", — где жонглер демонстрирует фантастические способности играть не только мячиками, но даже водой. И третий спектакль в жанре нового цирка "Человек из Уса" — это человек-катастрофа, который борется с предметами и явлениями.

"Алиса и другие чудеса"

"Открываем фестиваль работой одного из самых престижных театров Парижа. — Театр де ля Виль привез в Москву спектакль "Алиса и другие чудеса", рассказывающий о путешествии Алисы, где она встречается с героями разных сказок. Мир Зазеркалья помогает передать вода, разлитая по всей сцене", — рассказала арт-директор. — Танцевальная компания знаменитой Каролин Карлсон представит спектакль "Зернышки", где языком современного танца рассказана трогательная история о любви к Земле".

"Театриум на Серпуховке" под руководством Терезы Дуровой, который является главный инициатором и организатором фестиваля, представит спектакль для подростков "Они поженились, и у них было много". Это совместная работа "Театриума" и компании Cie Pour Ainsi Dire посвящена любви подростков, о которой в ней рассказывается целомудренно и с юмором.

Благотворительные показы и мастер-классы

В рамках фестиваля "Гаврош" состоятся благотворительные представления в Морозовской детской больнице, научном центре психического здоровья и других детских лечебных заведениях. Известные режиссеры, актеры, кукольники проведут мастер-классы для детей и профессионалов, пройдет литературный квест, творческий урок о французских новаторах в искусстве.

Спектакли фестиваля пройдут на сценах московских театров, в числе которых "Театриум на Серпуховке", "Современник", Вахтанговский, Театр имени Моссовета и "Школа драматического искусства".

Фестиваль "Гаврош" организован московским театром "Театриум на Серпуховке" совместно с Французским институтом при Посольстве Франции в России при поддержке Департамента культуры Москвы, Минкультуры РФ м СТД РФ.