В Москве пройдет международный фестиваль спектаклей для детей "Гаврош"

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Одиннадцатый Международный фестиваль спектаклей для детей "Гаврош. Французский сезон" пройдет в Москве с 22 сентября по 1 октября, за десять фестивальных дней будет дано более 40 постановок для детей и подростков от 1,5 по 16 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе фестиваля.
"Одиннадцатый сезон фестиваля "Гаврош" пройдет с французским акцентом, — сказала арт-директор театрального форума Марина Райкина. — В третий раз Франция представит российским юным зрителям спектакли разных видов, жанров и направлений. Один из них — новый цирк, который активно развивается во Франции.
Новый цирк
По словам арт-директора, в программу включены три спектакля нового цирка. Один из них представляет собой уникальное танцевально-акробатическое соло для велосипеда и виолончели под открытым небом. Организаторы беспокоятся только о том, чтобы погода не подвела.
Другой — "Мёбиус", — где жонглер демонстрирует фантастические способности играть не только мячиками, но даже водой. И третий спектакль в жанре нового цирка "Человек из Уса" — это человек-катастрофа, который борется с предметами и явлениями.
"Алиса и другие чудеса"
"Театриум на Серпуховке" под руководством Терезы Дуровой, который является главный инициатором и организатором фестиваля, представит спектакль для подростков "Они поженились, и у них было много". Это совместная работа "Театриума" и компании Cie Pour Ainsi Dire посвящена любви подростков, о которой в ней рассказывается целомудренно и с юмором.
Благотворительные показы и мастер-классы
В рамках фестиваля "Гаврош" состоятся благотворительные представления в Морозовской детской больнице, научном центре психического здоровья и других детских лечебных заведениях. Известные режиссеры, актеры, кукольники проведут мастер-классы для детей и профессионалов, пройдет литературный квест, творческий урок о французских новаторах в искусстве.
Спектакли фестиваля пройдут на сценах московских театров, в числе которых "Театриум на Серпуховке", "Современник", Вахтанговский, Театр имени Моссовета и "Школа драматического искусства".
Фестиваль "Гаврош" организован московским театром "Театриум на Серпуховке" совместно с Французским институтом при Посольстве Франции в России при поддержке Департамента культуры Москвы, Минкультуры РФ м СТД РФ.