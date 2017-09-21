Кинокритик: "Нелюбовь" была наиболее очевидным кандидатом на "Оскар"

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Картина "Нелюбовь" Андрея Звягинцева была наиболее очевидным кандидатом на выдвижение от России на соискание премии "Оскар", но шансов выиграть у нее, как и у любого отечественного фильма, очень малы, считает кинокритик и киновед Кирилл Разлогов.

Ранее РИА Новости сообщили, что фильм "Нелюбовь" был выдвинут от России на соискание премии "Оскар". Такое решение принято на заседание Российского оскаровского комитета, заседание которого состоялось в четверг вечером.

"Я так сразу и говорил, это наиболее очевидный кандидат. У него все собрано — и показ на Каннском кинофестивале, и тот факт, что картина приобретена для проката в Америке фирмой Sony Classics, которая очень хорошо работает именно по линии фильмов, которые выдвигаются на "Оскар" по неанглоязычной категории. Все правильно. Так должно было быть, и так получилось", — сказал Разлогов РИА Новости.

При этом он уточнил, что у Звягинцева нет шансов победить, но он может войти в девятку фильмов предварительного отбора.

"Шансы победить у любой отечественной картины приближаются к нулю. Последняя отечественная картина, победившая, была "Утомленные солнцем" Никиты Михалкова 35 лет назад (22 года назад, в 1995 — ред). 90 картин выдвигают 90 стран, из них выбирается один. Шансы всегда одна девяностая", — пояснил критик.