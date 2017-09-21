Мединский не посмотрел "Матильду" в Петербурге

C.-ПЕТЕРБУРГ, 21 сен – РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что не смотрел фильм Алексея Учителя "Матильда" на Кино ЭКСПО в Петербурге.

"Я месяца четыре назад смотрел (фильм – ред.)… Я не смотрел (в Петербурге – ред.)", — сказал Мединский журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Он добавил, что был в городе "по другим делам".

Фильм "Матильда" посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Главную роль сыграла Михалина Ольшанска из Польши, Николая II — немецкий артист Ларс Айдингер. Премьера пройдет 6 октября в Мариинском театре Петербурга. Первый в России предпремьерный показ фильма прошел 11 сентября во Владивостоке.

Задолго до выхода в прокат картина спровоцировала общественный резонанс. Власти Чечни и Дагестана обратились к Минкультуры с просьбой не показывать "Матильду" в их регионах, а депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить фильм. По ее словам, специалисты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма, которая показала, что созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II. Режиссер Алексей Учитель в свою очередь не раз заявлял, что удивлен по поводу ажиотажа вокруг его фильма.ё