РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Культура

В Эрмитаже открывается полностью цифровая выставка шедевров из Дагестана

14:5121.09.2017
0160
© РИА Новости / Анжела БабенкоЗдание Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге. Архивное фотоЗдание Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге. Архивное фото
© РИА Новости / Анжела Бабенко

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 сен — РИА Новости. Первая полностью цифровая выставка "Слова камней" открывается в Государственном Эрмитаже в рамках Международного круглого стола по вопросам разработки конвенции о копировании объектов культуры, организованная музеями РФ и Великобритании, а также благотворительным фондом "Пери".

"Это важнейший способ рассказа об искусстве", — сказал директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, отметив важность сохранения культурных объектов в эпоху информационного общества. Директор музея подчеркнул необходимость обсуждения вопросов копирования для последующего урегулирования этих процессов.

"На этой выставке нет ни одного оригинального объекта, только копии. Выставка покажет новые возможности цифровых технологий, которые позволят сохранить шедевры, несмотря на внешние угрозы и труднодоступность некоторых произведений искусства", — сказала исполнительный директор фонда Полина Филиппова. По ее словам, цифровые копии предметов искусства не только способствуют интересу молодежи к культурным объектам, но и привлекают подрастающее поколение в музеи, чтобы увидеть оригиналы шедевров.

На выставке представлены копии более 30 надгробий из селения Кала-Корейш, крепости на вершине горы в Южном Дагестане. В крепости покоятся останки правителей Кайтага, одного из известных феодальных владений средневекового Кавказа. Кала-Корейш с доисламских времён была столицей воинственного ханства.

На его кладбище, ставшем местом паломничества, покоятся правители с XII по XIX век. Все надгробия украшают искусная резьба и поэтические тексты. Параллели доисламским изображениям на надгробиях можно найти в искусстве Ирана, Древней Руси и среди рунических камней викингов. Благодаря цифровым технологиям у посетителей оказывается уникальная возможность расшифровать древние надписи и узнать историю орнаментов. Как заявляют организаторы, выставка призвана показать возможности новых технологий для демонстрации труднодоступных объектов культуры и истории. Официальное открытие намечено на 25 сентября, выставка будет работать до конца октября.

Новый международный правовой акт по вопросам цифровых копий культурных объектов должен стать документом, который позволит урегулировать правовую, технологическую и этическую сторону процесса электронного копирования.

Проект разработки конвенции о копиях стартовал в мае в Париже, в штаб-квартире ЮНЕСКО. Его разработка приурочена к 150-летней годовщине подписания первой Международной конвенции о распространении по всему миру воспроизведения предметов искусства во благо музеев всех стран, инициированной первым директором музея Виктории и Альберта Генри Коулом.

В Вашингтоне в июле текущего года состоялась первая конференция и обсуждение текста документа. Помимо США, России, Франции, заседания по этому вопросу пройдут в Китае, Арабских Эмиратах, а заключительная конференция должна состояться в Лондоне.

Благотворительный фонд "Пери" – частный благотворительный фонд содействия развитию культурных, образовательных и социальных программ в России и мире, созданный в 2012 году по инициативе председателя совета директоров Группы "Сумма" Зиявудина Магомедова. Фундаментальная задача всех программ и направлений деятельности фонда – распространение знаний и новых идей в сфере культуры и искусства, образования и инновационных технологий.

Комментировать
Культура
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена