В Эрмитаже открывается полностью цифровая выставка шедевров из Дагестана

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 сен — РИА Новости. Первая полностью цифровая выставка "Слова камней" открывается в Государственном Эрмитаже в рамках Международного круглого стола по вопросам разработки конвенции о копировании объектов культуры, организованная музеями РФ и Великобритании, а также благотворительным фондом "Пери".

"Это важнейший способ рассказа об искусстве", — сказал директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, отметив важность сохранения культурных объектов в эпоху информационного общества. Директор музея подчеркнул необходимость обсуждения вопросов копирования для последующего урегулирования этих процессов.

"На этой выставке нет ни одного оригинального объекта, только копии. Выставка покажет новые возможности цифровых технологий, которые позволят сохранить шедевры, несмотря на внешние угрозы и труднодоступность некоторых произведений искусства", — сказала исполнительный директор фонда Полина Филиппова. По ее словам, цифровые копии предметов искусства не только способствуют интересу молодежи к культурным объектам, но и привлекают подрастающее поколение в музеи, чтобы увидеть оригиналы шедевров.

На выставке представлены копии более 30 надгробий из селения Кала-Корейш, крепости на вершине горы в Южном Дагестане. В крепости покоятся останки правителей Кайтага, одного из известных феодальных владений средневекового Кавказа. Кала-Корейш с доисламских времён была столицей воинственного ханства.

На его кладбище, ставшем местом паломничества, покоятся правители с XII по XIX век. Все надгробия украшают искусная резьба и поэтические тексты. Параллели доисламским изображениям на надгробиях можно найти в искусстве Ирана, Древней Руси и среди рунических камней викингов. Благодаря цифровым технологиям у посетителей оказывается уникальная возможность расшифровать древние надписи и узнать историю орнаментов. Как заявляют организаторы, выставка призвана показать возможности новых технологий для демонстрации труднодоступных объектов культуры и истории. Официальное открытие намечено на 25 сентября, выставка будет работать до конца октября.

Новый международный правовой акт по вопросам цифровых копий культурных объектов должен стать документом, который позволит урегулировать правовую, технологическую и этическую сторону процесса электронного копирования.

Проект разработки конвенции о копиях стартовал в мае в Париже, в штаб-квартире ЮНЕСКО. Его разработка приурочена к 150-летней годовщине подписания первой Международной конвенции о распространении по всему миру воспроизведения предметов искусства во благо музеев всех стран, инициированной первым директором музея Виктории и Альберта Генри Коулом.

В Вашингтоне в июле текущего года состоялась первая конференция и обсуждение текста документа. Помимо США, России, Франции, заседания по этому вопросу пройдут в Китае, Арабских Эмиратах, а заключительная конференция должна состояться в Лондоне.

Благотворительный фонд "Пери" – частный благотворительный фонд содействия развитию культурных, образовательных и социальных программ в России и мире, созданный в 2012 году по инициативе председателя совета директоров Группы "Сумма" Зиявудина Магомедова. Фундаментальная задача всех программ и направлений деятельности фонда – распространение знаний и новых идей в сфере культуры и искусства, образования и инновационных технологий.