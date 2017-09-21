В Минкультуры назвали условия согласования законопроекта о госзаказе

МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Минкультуры РФ может согласовать законопроект "О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере" только в том случае, если сфера культуры и искусства будет выведена из-под его действия, об этом журналистам сообщил замминистра культуры РФ Александр Журавский после парламентских слушаний в Госдуме.

В четверг состоялись парламентские слушания на тему "Законодательные инициативы по введению государственного (муниципального) социального заказа на оказание услуг в сфере культуры". Ранее СМИ сообщали, что Минфин предлагает распределять бюджетные средства между государственными и коммерческими организациями социальной сферы с помощью конкурсов. Помимо учреждений образования, здравоохранения и соцзащиты, под его действие попала сфера культуры и искусства.

"Министерство культуры надеется, что если этот законопроект будет внесен в правительство, то сфера культуры и искусства будет выведена из-под действия этого закона, а также будут выведены учреждения культуры и искусства, которые оказывают услуги в сфере образования. Тогда мы готовы согласовать этот законопроект", — сказал Журавский журналистам.

В ходе своего выступления на заседании замминистра культуры сообщил, что в этом году в России появились новые механизмы поддержки культуры, в частности, поддержки театров малых городов, детских, кукольных театров и другие.

"Это все направлено на усиление и укрепление. Поэтому, наверное, законопроект не должен разрушать то, на что направлены новые механизмы", — подчеркнул Журавский.

В целях урегулирования разногласий, предмет законопроекта с момента последнего обсуждения был уточнен. Теперь в списке услуг, на которые он распространяется, оказалась, в частности, организация досуга, самодеятельного (любительского) художественного творчества и народной культуры.

Замминистра культуры обратил внимание на то, что сейчас термин "досуг" не имеет четкого определения, что может привести к неясности и проблемам правоприменения, поэтому необходимо четко его установить.