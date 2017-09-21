Урин раскритиковал закон о госзаказе на услуги в социальной сфере

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Гендиректор Большого театра Владимир Урин уверен, что принятие закона "О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере" нанесет колоссальный вред всей сфере и будет способствовать разрушению культуры.

В четверг в Госдуме состоялись парламентские слушания на тему "Законодательные инициативы по введению государственного (муниципального) социального заказа на оказание услуг в сфере культуры".

Ранее СМИ сообщали, что Минфин предлагает распределять бюджетные средства между государственными и коммерческими организациями социальной сферы с помощью конкурсов. Помимо учреждений образования, здравоохранения и соцзащиты, под его действие попала сфера культуры и искусства. То есть для них теперь господдержка сменится госзаказом.

"Мне кажется, что сегодня этот закон нанесет колоссальнейший вред во всей сфере, начиная от сельского клуба и кончая Большим театром или Ансамблем (танца им.) Моисеева. Это очень опасный вопрос… Попытайтесь то, что было хорошего создано в этом государстве и в этой культуре, не разрушать. Я реально понимаю, как дальше это начнет работать. Вся сфера резко начнет сокращаться, это не будет касаться театров, но все, что касается досуговый деятельности, начнет разрушаться", — сказал Урин.

В ходе обсуждения, которое состоялось в июле нынешнего года, деятели культуры также выступили против подобного законопроекта. Специалисты сошлись во мнении, что культурную сферу необходимо вывести из-под его действия, поскольку культура обладает особой спецификой и не может измеряться показателями качества, как иные сферы.

В целях урегулирования разногласий, предмет законопроекта был уточнен. Теперь в списке услуг, на которые он распространяется, оказалась, в частности, организация досуга, самодеятельного (любительского) художественного творчества и народной культуры.

Участники парламентских слушаний Госдумы по законопроекту по введению государственного социального заказа на услуги в социальной сфере направят резолюцию в администрацию президента РФ и министерство культуры с просьбой исключить сферу культуры и искусства из социального заказа, говорится в тексте документа.