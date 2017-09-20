В Оренбургской области стартовали "Аксаковские дни"

ОРЕНБУРГ, 20 сен — РИА Новости. В Оренбургской области начинаются торжественные мероприятия "Аксаковские дни", приуроченные к 226-й годовщине со дня рождения русского писателя и общественного деятеля Сергея Тимофеевича Аксакова, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора и правительства области.

По его словам, основное празднование пройдёт в Литературном музее-заповеднике писателя Аксакова в селе Аксаково Бугурусланского района.

"Сохранение наследия семьи Аксаковых имеет для нашего региона особое значение в плане культурно-просветительской деятельности и патриотического воспитания молодежи. Автор "Аленького цветочка" глубоко любил Оренбургский край, посвятил ему значительную часть своего творчества, и этот образ мыслей, послуживший хорошим примером для многих поколений оренбуржцев, сегодня актуален, как никогда", — привели в пресс-службе слова министра культуры Оренбургской области Евгении Шевченко.

В дни торжеств в регионе проводится порядка 500 мероприятий: книжные выставки, музыкально-литературные вечера, лектории, спектакли, фотоэкспозиции, экскурсии и концертные программы, отметил собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что соглашение о проведении ежегодных праздничных мероприятий в 2013 году подписали Оренбургская, Самарская, Ульяновская области и Республика Башкортостан, так как эти регионы связаны с различными этапами жизни и творчества писателя.

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