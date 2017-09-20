Учитель надеется, что прокатчики решат показать "Матильду", посмотрев фильм

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 cен — РИА Новости. Режиссер Алексей Учитель надеется, что прокатчики, посмотрев фильм "Матильда", решат не отказываться от показа фильма в своих кинотеатрах.

Фильм Учителя посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Главную роль сыграла Михалина Ольшанска из Польши, Николая II — немецкий артист Ларс Айдингер. Задолго до выхода в прокат картина вызвала сильный общественный резонанс из-за недовольства ряда православных общественных организаций образом императора в фильме.

"Мы давно уже ведем переговоры с крупнейшими киносетями, и часть из них видела фильм. Сегодня прокатчики со всей страны — не только крупные киносети, но и региональные кинотеатры — смотрят, как что. Это очень важно для нас, учитывая те обстоятельства, угрозы. Конечно, среди прокатчиков существует определенное беспокойство, как все будет проходить", — сказал Учитель журналистам.

"Я надеюсь, что прокатчики, которые сегодня посмотрят фильм, примут правильное решение, и даже те, кто уже отказал нам, они вернутся, и, самое главное, зрители увидят фильм и увидят, что все обвинения, кстати, построенные людьми, которые не видели картины — это просто мыльный пузырь", — отметил режиссер.

"Считаю, что дело не только в "Матильде", а в том, что нельзя допустить, чтобы кроме государственных и определенных органов, которые регламентируют определенные вещи, указывали, что показывать, угрожали поджогами, расправой надо мной, над членами съемочной группы. Мне кажется, это просто недопустимо, и если эти люди добьются того, что прокат будет сокращен, мы падаем в какую-то бездну, потому что следом за мной пойдут другие фильмы, спектакли, книги, живопись, все что угодно", — добавил Учитель.

Студия Учителя в Петербурге ранее подверглась нападению неизвестных. Злоумышленники бросили в окна бутылки с зажигательной смесью, в результате возникло возгорание. Адвокат режиссера Константин Добрынин сообщал, что неизвестные подожгли автомобиль возле офиса коллегии адвокатов Pen&Paper в Староконюшенном переулке в Москве. Рядом с местом возгорания лежали обрывки бумаги с надписью "За Матильду гореть".