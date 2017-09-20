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Культура

Большой театр начнет продажу билетов на балет "Щелкунчик" 23 сентября

19:3620.09.2017
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАртистка балетной труппы Большого театра. Архивное фотоАртистка балетной труппы Большого театра. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Большой театр в Москве с 23 сентября начнет предварительную продажу билетов на спектакль "Щелкунчик" гражданам, которые собираются прийти на него лично; на бланках будут указаны фамилия и паспортные данные зрителей, рассказал РИА Новости заместитель генерального директора Большого театра Олег Мисковец.

Лондон. Архивное фото
© Fotolia / Bikeworldtravel
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"Большой театр давно работает над тем, как оградить наших зрителей от перекупщиков и дать возможность настоящим зрителям купить билет по номинальной цене", — отметил Мисковец. По его словам, новая программа предварительной продажи билетов на "Щелкунчик" вызвана повышенным интересом к спектаклю, который в сезон дают в среднем 22 раза.

"Используя весь наш предыдущий опыт, мы решили открыть предварительную продажу на этот спектакль. Продажа открывается 23 сентября и будет производиться только в кассах, расположенных в административном здании театра, по паспорту или свидетельству о рождении", — заявил собеседник агентства.

Он отметил, что билеты будут распечатывать на бланке специального образца с указанием фамилии и данных паспорта зрителя. Мисковец подчеркнул, что идя в театр на спектакль, зрителю необходимо будет иметь при себе документы, которые проверят на контроле.

Здание Большого театра в Москве. Архивное фото
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
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По словам собеседника агентства, программа предварительной продажи билетов — не первая, нацеленная на то, чтобы билеты в Большой театр могли купить именно те, кто действительно лично собирается посмотреть спектакль. "У нас с 2005 года работает и оправдала себя программа продажи билетов студентам ("Большой — студентам"), которые могут приобрести билеты (от 100 до 200 рублей) специального образца по студенческому билету. Есть программа продажи билетов для молодых до 25 лет (Большой — молодым") и для малообеспеченных людей по лояльным ценам", — отметил замдиректора театра. Также Мисковец напомнил о возрастных ограничениях для детей: на утренние представления в театр приглашаются юные зрители с 5 лет, а на вечерние — с 10.

"Зрители должны знать, что билетов дороже 20 тысяч рублей в Большой театр не бывает. Это стоимость билета только на вечерний спектакль "Щелкунчика" и только 31 декабря. Что касается стоимости билетов на утренние представления в обычные дни, то она — от 1 до 10 тысяч, на вечерние спектакли — от 1,5 тысячи до 15 тысяч (рублей). Столько же стоят билеты на утренний "Щелкунчик" утром 31 декабря", — заявил собеседник агентства. Заместитель директора Большого театра уточнил, что члены многодетных семей вправе купить билеты для родителей и всех несовершеннолетних детей в порядке общей очереди.

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