Большой театр начнет продажу билетов на балет "Щелкунчик" 23 сентября

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Большой театр в Москве с 23 сентября начнет предварительную продажу билетов на спектакль "Щелкунчик" гражданам, которые собираются прийти на него лично; на бланках будут указаны фамилия и паспортные данные зрителей, рассказал РИА Новости заместитель генерального директора Большого театра Олег Мисковец.
"Используя весь наш предыдущий опыт, мы решили открыть предварительную продажу на этот спектакль. Продажа открывается 23 сентября и будет производиться только в кассах, расположенных в административном здании театра, по паспорту или свидетельству о рождении", — заявил собеседник агентства.
Он отметил, что билеты будут распечатывать на бланке специального образца с указанием фамилии и данных паспорта зрителя. Мисковец подчеркнул, что идя в театр на спектакль, зрителю необходимо будет иметь при себе документы, которые проверят на контроле.
"Зрители должны знать, что билетов дороже 20 тысяч рублей в Большой театр не бывает. Это стоимость билета только на вечерний спектакль "Щелкунчика" и только 31 декабря. Что касается стоимости билетов на утренние представления в обычные дни, то она — от 1 до 10 тысяч, на вечерние спектакли — от 1,5 тысячи до 15 тысяч (рублей). Столько же стоят билеты на утренний "Щелкунчик" утром 31 декабря", — заявил собеседник агентства. Заместитель директора Большого театра уточнил, что члены многодетных семей вправе купить билеты для родителей и всех несовершеннолетних детей в порядке общей очереди.