Шутки в КВН про политику всегда были и будут, заявил Масляков

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Президент международного союза Клуба веселых и находчивых (КВН) Александр Масляков заявил, что шутки и номера про политику и президента России в передаче всегда были и будут.

Ранее на YouTube было опубликовано интервью бывшего лидера команды КВН "СОК" Дмитрия Колчина, который также являлся редактором Высшей лиги КВН. Он заявил, что в передаче существует запрет на номера и сценки про президентов. В пресс-службе КВН опровергали эту информацию.

"В связи с "обеспокоенностью" некоторых журналистов по поводу "запрета на номера и сценки про президентов", мы настоятельно рекомендуем не делать сомнительных выводов, основываясь лишь на словах бывших кавээнщиков. Достаточно посмотреть КВН по телевизору и убедиться, что шутки и номера про политику, про Владимира Владимировича Путина и про президентов других стран были, есть и будут", — сказал Масляков, чьи слова приводятся на сайте клуба.