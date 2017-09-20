Пиотровский о ситуации вокруг "Матильды": безумие, которое надо лечить

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 cен — РИА Новости. Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский назвал ситуацию вокруг фильма Алексея Учителя "Матильда" абсолютным безумием.

"Абсолютное безумие, которое надо лечить. Потому что это безумие оскорбляет лично меня, мои чувства потомственного дворянина и директора музея, который хранит память, в частности, о российской императорской семье. Эти оскорбления (в адрес создателей фильма – ред.), также как по закону об оскорблении чувств, должны находить какой-то выход, и государство должно прекращать это оскорбление", — сказал Пиотровский журналистам.

Он отметил, что "Матильду" не видел.