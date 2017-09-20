Под Архангельском просят усилить безопасность на показах "Матильды"

МУРМАНСК, 20 сен – РИА Новости. Кинопрокатчики Архангельской области просят правоохранительные органы региона обеспечить безопасность зрителей на показах фильма Алексея Учителя "Матильда", поскольку получают угрозы от неизвестных лиц, сообщил РИА Новости депутат Архангельского собрания депутатов Александр Дятлов.

Фильм Алексея Учителя посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Картина выходит в российский прокат 26 октября.

Угрозы из-за "Матильды"

Ранее представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" антироссийской и антирелигиозной провокацией, а депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину, она также призывала отозвать выданное фильму прокатное удостоверение. По ее словам, специалисты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма, которая показала, что созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II.

Как рассказал Дятлов, к нему обратились кинопрокатчики, которые получили письма с угрозами. В них содержатся требования отказаться от рекламы и проката кинофильма "Матильда", оправдывая это религиозными и политическими мотивами.

В письмах, авторы которых называют себя представителями всероссийской православной общественной организации "Христианское Государство – Святая Русь", также сообщается, что в случае невыполнения указанных требований или обращения по этому поводу в правоохранительные органы, представители общественной организации могут предпринять любые меры, в том числе и противоправного характера, такие как причинение ущерба посетителям, повреждение и уничтожение имущества (поджог кинотеатра).

"Мы сделали обращение в областное правительство, правоохранительные органы с просьбой обеспечить безопасность зрителей, если этот фильм будет у нас на территории региона показан… Если нам скажут "обеспечивайте сами", то откажемся от проката. Кто захочет отвечать, если что-то случится в кинотеатре с людьми?", — сказал Дятлов.

Показ под вопросом

Получение обращения РИА Новости подтвердили в правительстве Архангельской области, региональной прокуратуре. Один из кинопрокатчиков Архангельской области Андрей Чанчиков в интервью РИА Новости также выразил обеспокоенность сложившейся ситуацией.

"Государство должно принять меры для охраны жизни и здоровья людей, имущества кинотеатров. Мы боимся показывать – мы много лет вкладывали деньги, и придут люди, которые начнут что-то делать", — сказал представитель кинопроката.

Он добавил, что все будет зависеть от того, какую позицию займут органы власти и правоохранители. "Если мы увидим, что принимаются меры для защиты граждан, будем показывать. А если власти абстрагируются, делая вид, что это чисто коммерческий интерес, дело хозяйствующих субъектов, конечно, не будем показывать", — добавил Чанчиков.

Депутат Дятлов также сообщил, что в ближайшее время планируется провести встречу, на которую пригласят руководство кинотеатров, торговых центров, представителей Минкультуры, правоохранительных органов, церкви, деятелей культуры СМИ для обсуждения сложившейся ситуации.

На прошлой неделе объединенная сеть кинотеатров "Синема Парк" и "Формула кино" отказалась от показа "Матильды" из-за угроз безопасности, а министр культуры Владимир Мединский попросил главу МВД обеспечить порядок во время трансляции "Матильды", так как в последнее время участились призывы к насилию и угрозы в адрес кинотеатров и производителя фильма.

Задержание за поджог

Как сообщалось ранее, организация "Христианское государство — Святая Русь" разослала директорам кинотеатров письма с требованиями отказаться от проката фильма "Матильда". В требовании, в частности, говорилось, что любой баннер или афиша фильма будут рассмотрены как "желание унизить святых православной церкви".

Студия Учителя в Петербурге ранее подверглась нападению неизвестных. Злоумышленники бросили в окна бутылки с зажигательной смесью, в результате возникло возгорание. Также ранее адвокат режиссера Константин Добрынин сообщал, что неизвестные подожгли автомобиль возле офиса коллегии адвокатов Pen&Paper в Староконюшенном переулке в Москве. Рядом с местом возгорания лежали обрывки бумаги с надписью "За Матильду гореть".

В среду стало известно о том, что глава организации "Христианское государство — Святая Русь" Александр Калинин задержан в городе Грязи Липецкой области. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила РИА Новости, что сотрудники ведомства задержали троих подозреваемых в поджоге машин у офиса адвоката Добрынина: одного — в Москве, двоих — в Липецкой области.

По словам Волк, в настоящее время задержанные дают признательные показания. Установлена их причастность к поджогу двух автомашин возле офиса компании, оказывающей юридическую помощь режиссеру фильма "Матильда" Алексею Учителю.

Как РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах, члены организации были задержаны во вторник вечером в Москве и среду утром в городе Грязи Липецкой области. При этом, по его словам, они жили по поддельным документам. Задержания проводились в рамках уголовного дела, возбужденного 11 сентября по части 2 статьи 167 Уголовного кодекса (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества), добавил источник.

По его словам, по местам жительства задержанных проведены обыски, в ходе которых изъята экстремистская литература, листовки "За Матильду гореть", емкости с горючей смесью.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что организация, которая называет себя "Христианское государство — Святая Русь", не зарегистрирована в Минюсте, поэтому, по сути, речь идет об угрозах Учителю со стороны анонимных экстремистов, что недопустимо. По словам Пескова, государство будет жестко реагировать на это.

В свою очередь в Московской патриархии предложили внести поправки в федеральный закон "О свободе совести и религиозных объединениях", которые бы не разрешали общественным объединениям, не связанным непосредственно с Русской православной церковью, включать в свои наименования слово "православный".