ЛОНДОН, 20 сен – РИА Новости, Мария Табак. Выставка "Валюта коммунизма" в лондонском Британском музее расскажет о "судьбе денег" при победившем марксизме, о ваучерах и джинсах вместо денег, о денежных купюрах как о средстве пропаганды до и после распада СССР, а также о борьбе идеологии и коммерции в остающихся коммунистических странах, рассказала РИА Новости в среду представитель музея.
"Выставка расскажет о том, как коммунистические государства меняли структуру своей экономики под требования марксистской идеологии. Со времен Октябрьской революции в России во многих странах мира к власти пришли коммунистические режимы, адаптирующие марксистскую теорию к разным экономическим и географическим условиям. Выставка расскажет о том, как работают деньги при коммунизме, это большая тема", — сказала собеседница агентства.
Помимо большого количества образцов "валюты коммунизма", на выставке, приуроченной к столетию Октябрьской революции, будет представлена коллекция рекламных постеров, приобретенная на средства выигранного куратором музейного отдела современных денег Томасом Хокенхаллом гранта благотворительного фонда Art Fund.
"Это плакаты, рекламирующие банковские услуги, призывающие приобретать государственные ценные бумаги, реклама страховок и другие рекламы, так или иначе связанные с деньгами. Некоторые из них, мы уверены, произведут на посетителей сильное впечатление", — сказала представитель музея.
В центре внимания авторов выставки – противоречие между утопической идеологией, в которой деньгам – основному элементу, формирующему социальное неравенство, – нет места, и реальностью, в которой без денег обходиться невозможно.
Понятия стоимости и богатства в коммунистических странах часто оказывались размытыми, а деньги становились инструментом пропаганды: купюры во многих коммунистических странах очень красивы, зачастую прославляют "простых людей": рабочих, крестьян, матерей, военных.
Из-за экономических проблем национальная валюта во многих странах обесценивалась, либо спрос превышал предложение настолько, что деньги заменялись ваучерами или талонами. Процветал и черный рынок.
"Мы рассматриваем все аспекты денежной системы, от купюр и монет, выпускаемых государством, до ваучеров и черного рынка. Те, кто приезжал в СССР в 1970-е годы, обнаруживали, что американские джинсы или сигареты широко принимались в качестве оплаты, а напитки вроде водки – в качестве дополнительного "презента", — подчеркнула представитель Британского музея.
Распад Советского Союза и его экономические последствия – девальвация прежних валют, появление новых, отражение в дизайне новых купюр новых идей демократии и свободы, бесчисленные проблемы с собственностью – также станут важной темой выставки.
Авторы выставки расскажут и о ситуации в остающихся коммунистическими странах – Вьетнаме, Лаосе, Китае и Кубе, – о том, как они пытаются обеспечить баланс между коммунистической идеологией и коммерческими интересами, с начала 1990-х годов набирающими обороты.
Выставка "Валюта коммунизма" будет бесплатной и пройдет с 19 октября нынешнего года по 18 марта 2018 года.