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Культура

Британский музей отметит выставкой 100-летие Октябрьской революции

16:3120.09.2017
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© Фото : public domainБританский музей в Лондоне. Архивное фотоБританский музей в Лондоне. Архивное фото
© Фото : public domain

ЛОНДОН, 20 сен – РИА Новости, Мария Табак. Выставка "Валюта коммунизма" в лондонском Британском музее расскажет о "судьбе денег" при победившем марксизме, о ваучерах и джинсах вместо денег, о денежных купюрах как о средстве пропаганды до и после распада СССР, а также о борьбе идеологии и коммерции в остающихся коммунистических странах, рассказала РИА Новости в среду представитель музея.

"Выставка расскажет о том, как коммунистические государства меняли структуру своей экономики под требования марксистской идеологии. Со времен Октябрьской революции в России во многих странах мира к власти пришли коммунистические режимы, адаптирующие марксистскую теорию к разным экономическим и географическим условиям. Выставка расскажет о том, как работают деньги при коммунизме, это большая тема", — сказала собеседница агентства.

Помимо большого количества образцов "валюты коммунизма", на выставке, приуроченной к столетию Октябрьской революции, будет представлена коллекция рекламных постеров, приобретенная на средства выигранного куратором музейного отдела современных денег Томасом Хокенхаллом гранта благотворительного фонда Art Fund.

© Фото : The Trustees of the British MuseumЮгославия, 5000 динар, 1950
© Фото : The Trustees of the British Museum
Югославия, 5000 динар, 1950

"Это плакаты, рекламирующие банковские услуги, призывающие приобретать государственные ценные бумаги, реклама страховок и другие рекламы, так или иначе связанные с деньгами. Некоторые из них, мы уверены, произведут на посетителей сильное впечатление", — сказала представитель музея.

В центре внимания авторов выставки – противоречие между утопической идеологией, в которой деньгам – основному элементу, формирующему социальное неравенство, – нет места, и реальностью, в которой без денег обходиться невозможно.

Понятия стоимости и богатства в коммунистических странах часто оказывались размытыми, а деньги становились инструментом пропаганды: купюры во многих коммунистических странах очень красивы, зачастую прославляют "простых людей": рабочих, крестьян, матерей, военных.

© Фото : The Trustees of the British MuseumНародный банк Китая, 5 юаней, 1980
© Фото : The Trustees of the British Museum
Народный банк Китая, 5 юаней, 1980

Из-за экономических проблем национальная валюта во многих странах обесценивалась, либо спрос превышал предложение настолько, что деньги заменялись ваучерами или талонами. Процветал и черный рынок.

"Мы рассматриваем все аспекты денежной системы, от купюр и монет, выпускаемых государством, до ваучеров и черного рынка. Те, кто приезжал в СССР в 1970-е годы, обнаруживали, что американские джинсы или сигареты широко принимались в качестве оплаты, а напитки вроде водки – в качестве дополнительного "презента", — подчеркнула представитель Британского музея.

Распад Советского Союза и его экономические последствия – девальвация прежних валют, появление новых, отражение в дизайне новых купюр новых идей демократии и свободы, бесчисленные проблемы с собственностью – также станут важной темой выставки.

Авторы выставки расскажут и о ситуации в остающихся коммунистическими странах – Вьетнаме, Лаосе, Китае и Кубе, – о том, как они пытаются обеспечить баланс между коммунистической идеологией и коммерческими интересами, с начала 1990-х годов набирающими обороты.

Выставка "Валюта коммунизма" будет бесплатной и пройдет с 19 октября нынешнего года по 18 марта 2018 года.

© Фото : The Trustees of the British MuseumБанк Йемена, 5 динар, 1984
© Фото : The Trustees of the British Museum
Банк Йемена, 5 динар, 1984
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