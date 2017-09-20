Актриса, сыгравшая Сару Коннор, вернется в новом "Терминаторе"

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Американская актриса Линда Хэмилтон, известная по роли Сары Коннор в фильме "Терминатор", примет участие в съемках продолжения франшизы, заявил журналистам режиссер Джеймс Кэмерон.

Ранее режиссер заявил о планах снять новую трилогию о Терминаторе.

"Есть 50-60-летние парни, убивающие плохих парней", — заявил Кэмерон на частном мероприятии, говоря о стареющих актерах, которые продолжают сниматься в фильмах. "Однако подобных примеров с женщинами нет", — отметил режиссер, анонсируя возвращение актрисы.

В данный момент Хэмилтон, снявшейся в первой части "Терминатора" более четверти века назад, 60 лет.

Голливудский актер и бывший губернатор американского штата Калифорния Арнольд Шварценеггер также говорил о намерении сняться в шестой части "Терминатора".