Врачи оценили состояние поэтессы Юнны Мориц как удовлетворительное

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Состояние поэтессы Юнны Мориц, которая была госпитализирована в выходные, оценивается как удовлетворительное, сообщили РИА Новости в справочной службе московского НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

"Ее состояние удовлетворительное", — сказал собеседник агентства.

В воскресенье поэтесса написала на своей странице в соцсети Facebook, что она с переломом шейки бедра госпитализирована в НИИ Склифосовского.

Юнна Мориц — российская поэтесса, переводчица и публицист, среди ее произведений — сценарии к мультфильмам "Пони бегает по кругу" и "Большой секрет для маленькой компании".