Кинопремьеры недели: новый фильм про агентов Kingsman и Лего про ниндзя

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Сиквел боевика про стильных британских шпионов "Kingsman: золотое кольцо", третий фильм про героев детского конструктора "Лего ниндзяго фильм", очередной перезапуск ужастика "Техасская резня бензопилой: кожаное лицо", а также психологический триллер Резо Гигиниешвили "Заложники" выходят на российские экраны на этой неделе.

Kingsman: золотое кольцо

После того как первая часть Kingsman заработала более 400 миллионов долларов в прокате, ее создатели не удержались, и решили сделать сиквел. В продолжении остроумного боевика про британских шпионов к уже знакомым зрителям героям Тэрона Эджертона, Марка Стронга и Колина Ферта присоединяются звездный состав Джеффа Бриджеса, Ченнинга Татума и Холли Берри. Все они работают в американской секретной службе Стейтсмен, носят ковбойские шляпы и умело обращаются с лассо. Британцам и американцам предстоит объединиться, чтобы урезонить злодейку Поппи в исполнении Джулианны Мур. "Как режиссер, я получил от работы над первым фильмом такое удовольствие, что идея снять продолжение выглядела очень привлекательной. Но сиквелы – вещь непростая. Зрителям понравилось то, что происходило в первой части, но если сделать то же самое, это уже будет скучно и неоригинально", — отметил неизменный режиссер картины Мэттью Вон. Однако, судя по отзывам зарубежной кинопрессы, замысел Вона не удался. На сайте Rotten tomatoes фильму поставили всего 5,4 балла из 10. Картине пеняют на все то, чего как раз и пытался избежать режиссер — в ней есть все то, за что полюбилось зрителям в первой части и даже больше, кроме оригинальности, иронии и творческой искры.

© 20th Century Fox Film Corporation (2017) Кадр из фильма "Kingsman: золотое кольцо" © 20th Century Fox Film Corporation (2017) Кадр из фильма "Kingsman: золотое кольцо"

Лего ниндзяго фильм

Компания "Лего" продолжает в уже ставшей фирменной ироничной манере снимать фильмы про своих неповоротливых желтоголовых героев. В третьем фильме Лего рассказывается о молодом Зеленом ниндзя Лойде, который со своими друзьями пытается победить Самого плохо парня всех времен и по совместительству его отца военачальника Гармадона. Борьба отца и сына станет возможностью для молодых ниндзя справляться со своим эго и хоть немножко научиться дисциплине. В оригинале главных героев озвучили Джеки Чан, Оливия Мунн, Джастин Теру, Дэйв Франко и Эбби Джейкобсон.

Техасская резня бензопилой: кожаное лицо

Далеко не первый перезапуск фильма ужасов про маньяка, чьим прототипом стал американский серийный убийца Эд Гейн. В фильме Алексанра Бустийо и Жюльена Мори рассказывают предысторию маньяка Кожаное лицо, который еще подростком сбегает с еще тремя пациентами из лечебницы для душевнобольных и прихватывает с собой медсестру. В погоню за ними пускается отряд полицейских во главе с техасским рейнджером Хэлом Хартменом. По словам рецензентов, фильм получился кровавым, и хоть и не таким ужасающим, как оригинал, но достаточно страшным и увлекательным.

© Campbell Grobman Films (2017) Кадр из фильма "Техасская резня бензопилой: Кожаное лицо" © Campbell Grobman Films (2017) Кадр из фильма "Техасская резня бензопилой: Кожаное лицо"

Заложники

Психологический триллер от режиссера "Любовь с акцентом" и "Последний из Могикян" Резо Гигинеишвили основан на реальных событиях и рассказывает о нескольких студентах в советской Грузии 80-х годов. У молодых людей из уважаемых грузинских семей есть все, о чем даже и не мечтают их сверстники — пластинки Beatles, джинсы, американские сигареты и другие блага западной цивилизации, однако однажды им становится этого мало, и они хотят своими глазами взглянуть на общество загнивающего капитализма. Для этого они решают угнать самолет и сбежать из СССР. Фильм участвовал в Берлинском фестивале, а также получил призы за лучшую режиссуру и операторскую работу на Кинотавре.