Зураба Соткилаву проводили в последний путь овациями

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Родственники, друзья и поклонники легендарного оперного певца Зураба Соткилавы, скончавшегося в понедельник, простились с ним и проводили в последний путь продолжительными аплодисментами и криками "Браво!".

Народный артист СССР, выдающийся грузинский и российский оперный певец, солист Большого театра Зураб Соткилава скончался в понедельник в возрасте 80 лет после продолжительной болезни. Траурная церемония прощания проходила в среду на исторической сцене Большого театра, где он служил с 1974 года. Она завершилась арией в исполнении артиста, которая зазвучала из динамиков. При первых ее звуках все присутствующие поднялись со своих мест.

"Трудно, всегда трудно говорить об ушедших. Особенно трудно говорить о близких друзьях, которые уходят. Так случилось, видимо, судьбе было так угодно — мой Зурабчик ушел 18 сентября, в день 50-летия нашей дружбы. За это время у нас было все: и спорили, и ссорились, и ругались, и мирились, но никогда мы не предавали друг друга. Мы всегда делились всем, друг друга учили", — сказал друг Соткилавы оперный певец Владислав Пьявко.

По его словам, они сдружились на стажировке в Италии и с тех пор не расставались, посещая все концерты и спектакли друг друга. Пьявко уточнил, что они указывали друг другу на достоинства и недостатки выступления, и из этих споров рождалась истина, необходимая зрителю.

"У моего Зурабчика был голос солнечный, всеобъемлющий. Он обволакивал и уносил куда-то в поднебесье. Буду вечно до конца дней помнить твой образ, твой голос, самого тебя, дорогой мой друг", — признался Пьявко.

Оперная певица Хибла Герзмава выразила ушедшему артисту огромную благодарность за то, что он был первым, кто поверил в ее талант, всегда поддерживал и дарил свое тепло.

"Это был дом Зураба Лаврентьевича, есть дом Зураба Лаврентьевича и будет. Мы всегда с вами", — сказал гендиректор Большого театра Владимир Урин, обратившись к семье.

Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой также обратился к вдове Соткилавы, Элисо, и подчеркнул, что благодаря ей он всегда был очень счастливым человеком.

Гроб с телом певца покинул Большой театр, но его голос продолжал звучать из динамиков. Согласно последней воле артиста, он будет похоронен в Грузии.