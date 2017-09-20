В Московской консерватории появится именная доска в честь Соткилавы

МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. В честь Зураба Соткилавы в Московской консерватории появится именная мраморная доска, сообщил на церемонии прощания с прославленным оперным певцом ректор консерватории Александр Соколов.
"Был у него еще один дом, где он провел более полувека — это Московская консерватория. Там раскрылся его талант педагога. Он знал не только особенности голоса каждого из учеников, но и их судьбу и проблемы. Он всегда принимал активное участие в развитии таланта", — сказал Соколов.
"Теперь в консерватории появится мраморная доска, на которой золотыми буквами будет высечено его имя. Для нас эта утрата непоправима", — добавил ректор.
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