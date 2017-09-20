В Большом театре началось прощание с Зурабом Соткилавой

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Прощание с народным артистом СССР, оперным певцом Зурабом Соткилавой, который скончался в понедельник в возрасте 80 лет после продолжительной болезни, началось в Большом театре, где он служил с 1974 года.

Подробнее о биографии Зураба Соткилавы читайте в справке РИА Новости >>



Отдать дань памяти артисту пришли поклонники его творчества и коллеги, среди которых известный российский педиатр и хирург Леонид Рошаль, ректор Московской консерватории Александр Соколов, солисты оперной труппы Большого театра. Соболезнования у гроба принимают супруга певца и его дочери.

Соболезнования в связи с кончиной артиста ранее выразил президент России Владимир Путин, отметив, что Соткилава по праву снискал славу выдающегося оперного певца современности. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отметил "виртуозное исполнение, редкий талант, умение передать в сложнейших оперных партиях чувства и переживания, близкие и понятные всем", отличавшие каждое выступление Соткилавы. Министр культуры РФ Владимир Мединский назвал Соткилаву одним из ведущих теноров современности, который оставил заметный след в отечественной и мировой культуре.

В 1973 году Соткилава дебютировал в Большом театре с партией Хозе в опере "Кармен", а год спустя был приглашен в труппу. Главным откровением своей карьеры он называл партию Отелло.

Соткилава был не только выдающимся оперным певцом: в юности он показывал блестящие результаты в футболе. Сперва он выступал в составе сухумского, а потом и тбилисского "Динамо". Он был вынужден остановить тренировки из-за серьезной травмы, но любовь к этому виду спорта сохранял на протяжении всей своей жизни.

Согласно последней воле артиста, он будет похоронен в Грузии.

"Мой час настал". Лучшие арии и романсы Зураба Соткилавы >>