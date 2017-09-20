Посол Франции в России прокомментировала ситуацию вокруг фильма "Матильда"

МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Посол Франции в Москве Сильви Берманн в интервью РИА Новости прокомментировала ситуацию вокруг фильма "Матильда": сама она еще эту кинокартину не смотрела, однако подчеркнула, что Париж привержен идее свободы творчества.

"Я этот фильм не видела, но еще раз подчеркну, что Франция привержена свободе творчества", — сказала французский дипломат.

"Матильда" выходит в российский прокат 26 октября. Фильм посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II.

Задолго до выхода в прокат картина спровоцировала общественный резонанс: представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину, она также призвала отозвать выданное фильму прокатное удостоверение. По ее словам, специалисты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма, которая показала, что созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II.

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