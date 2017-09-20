Французский посол выразила обеспокоенность судьбой Кирилла Серебренникова

МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Творчество режиссера Кирилла Серебренникова благотворно влияет на развитие отношений России и Франции, заявила в интервью РИА Новости французский посол в Москве Сильви Берманн.

Она отметила, что ситуация вокруг ареста российского режиссера была затронута в ходе недавней встречи глав внешнеполитических ведомств РФ и Франции Сергея Лаврова и Жан-Ива Ле Дриана.

"Мы считаем, что необходимо уважать свободу творчества. Кирилл Серебренников имеет обширные контакты во Франции, в частности, он участвовал в Авиньонском фестивале, который является одним из крупнейших театральных фестивалей в мире. Его творчество благотворно влияет на развитие наших двусторонних отношений", — считает французский дипломат.

Басманный суд Москвы 23 августа поместил худрука "Гоголь-центра" Серебренникова под домашний арест по делу о мошенничестве. Защита предлагала отпустить режиссера под залог или поручительство. Режиссер отбывает домашний арест в своей квартире на улице Пречистенка в центре Москвы.

Серебренникову вменяется организация хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011–2014 годах на реализацию проекта "Платформа". Режиссер назвал обвинение против него "вымышленным и абсурдным". По его словам, проект "Платформа" дал многим начинающим творческим людям развиться и "был реализован в полнейшем объеме".