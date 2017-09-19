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Культура

Ерофеев рассказал, что написал пьесу для "Гоголь-центра"

22:0219.09.2017
(обновлено: 22:07 19.09.2017)
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© РИА Новости / Елена ТимошенкоПисатель Виктор Ерофеев на встрече с поклонниками в рамках XV открытого фестиваля кино и театра Амурская осень в Благовещенске. 19 сентября 2017 годаПисатель Виктор Ерофеев на встрече с поклонниками в рамках XV открытого фестиваля кино и театра Амурская осень в Благовещенске. 19 сентября 2017 года
© РИА Новости / Елена Тимошенко

БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 сен — РИА Новости. Писатель Виктор Ерофеев рассказал, что написал пьесу, которая планировалась к постановке в "Гоголь-центре".

"Написал пьесу для его театра (Кирилла Серебренникова — худрука "Гоголь-центра), но я даже не хочу сейчас называть, как она звучит и все прочее, она написана. И мы хотели, Кирилл поручил поставить мою пьесу в его театре. Мы уже договорились, но с Кириллом случилось такое происшествие, по Достоевскому прямо, что просто непонятно",- сказал Ерофеев на встрече с поклонниками на XV открытом фестивале кино и театра "Амурская осень" в Благовещенске.

Писатель Виктор Ерофеев на встрече с поклонниками в рамках XV открытого фестиваля кино и театра Амурская осень в Благовещенске. 19 сентября 2017 год
© РИА Новости / Елена Тимошенко
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Он рассказал, что его супруга видела Серебренникова. "Моя жена мне позвонила позавчера и говорит: "Я видела Кирилла на улице, вижу его, он идет". Я говорю: "Ну, подойди к нему", а разве к нему можно подойти? Нельзя".

В июле Ерофеев и другие деятели искусства просили Мосгорсуд освободить из-под ареста экс-директора театра "Гоголь-центра" Алексея Малобродского, но Мосгорсуд признал законным арест Малобродского по делу о мошенничестве.

В мае в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Кирилла Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в некоммерческой организации "Седьмая студия", основанной Серебренниковым. Обвиняемыми по делу, помимо Малобродского, проходят бухгалтер Нина Масляева и экс-гендиректор компании Юрий Итин.

По данным следствия, министерство культуры России выделило "Седьмой студии" около 70 миллионов рублей на спектакли и гастроли. Обвиняемые, по мнению следствия, похитили более 2 миллионов рублей из этой суммы с помощью фиктивных документов об организации спектакля "Сон в летнюю ночь".

Отвечая во вторник на вопрос из зала, всегда ли отношения писателя и власти — это конфликт, Ерофеев ответил, что считает, что "власть представляет собой такое обыденное сознание".

Виктор Ерофеев. Архивное фото
© Фото : предоставлено пресс-службой фестиваля
Биография Виктора Ерофеева
"У писателя невольно возникает конфликт, скандал провоцирует не писатель, а то общество, которое не готово еще воспринять, включая власть. Поэтому здесь, если нарываться на конфликт — это неправильный жест писателя. Писателю надо, во-первых, беречь свой талант, не особенно горячиться, но невольно нарвешься на какой-то конфликт".

В этом году Ерофеев — член жюри конкурса игровых полнометражных российских фильмов, писатель встретился со зрителями в специально организованном шатре.

Юбилейная "Амурская осень" стартовала в Благовещенске 16 сентября, в этом году впервые в рамках смотра пройдет конкурс полнометражных картин, где будут представлены девять иностранных фильмов, восемь из них — премьеры в России.

Фестиваль "Амурская осень" проводится при поддержке правительства, МИД и Минкультуры России, Союза кинематографистов России, правительства Амурской области и администрации Благовещенска.

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