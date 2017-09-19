Брат наркобарона Пабло Эксобара пригрозил закрыть сериал "Нарко"

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Роберто Эскобар пригрозил американскому видеосервису Netflix закрыть сериал о своем брате — знаменитом колумбийском наркобароне Пабло Эскобаре — и посоветовал компании нанять охрану для защиты сотрудников.

В прошлом году 71-летний Роберто Эскобар потребовал от Netflix выплатить один миллиард долларов за использование образа Пабло в сериале "Нарко" (Narcos) без разрешения семьи.

"Netflix напуганы. Они прислали нам длинное письмо с угрозами. В настоящий момент мы ведем с ними беседу через наших юристов, чтобы получить нашу выплату в миллиард долларов. Если мы не получим ее, мы закроем это маленькое шоу", — заявил он в интервью изданию Hollywood Reporter.

По его словам, имена семьи Эскобар и бренд "Нарко" — это торговые марки, правами на которые обладают члены семьи.

"Если у тебя есть мозги, тебе не обязательно пользоваться оружием. Если их нет, то да. В данном случае Netflix стоит обзавестись киллерами для своих людей в качестве меры безопасности", — заявил Роберто Эскобар.

На прошлой неделе неизвестные в Мексике застрелили ассистента продюсера сериала "Нарко" Карлоса Муньоса Портала, когда тот искал новые места для съемок. Компания Netflix заявила, что власти штата расследуют произошедшее.