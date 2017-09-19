Виктор Ерофеев назвал скорое рождение дочери лучшим подарком к 70-летию

Писатель Виктор Ерофеев на встрече с поклонниками в рамках XV открытого фестиваля кино и театра Амурская осень в Благовещенске. 19 сентября 2017 год

Писатель Виктор Ерофеев на встрече с поклонниками в рамках XV открытого фестиваля кино и театра Амурская осень в Благовещенске. 19 сентября 2017 год

БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 сен — РИА Новости. Известный российский писатель Виктор Ерофеев, который в свой 70-летний юбилей встретился с поклонниками в Благовещенске на XV открытом фестивале кино и театра "Амурская осень", назвал лучшим подарком ко дню рождения скорое появление на свет дочери.

"У меня жена Катя рожает через два месяца, это отличный подарок к моему юбилею, лучше не придумаешь, у нас будет девочка. Также, мы просто переносимся в другое измерение, это книга, которая только что вышла в Москве. У нас здесь с вами фактически первый показ, я не говорю, что презентация, но первый показ этой книги, потому что она вышла неделю назад, она называется "Розовая мышь", — рассказал Ерофеев.

Он уточнил, что новой книга — роман, "написанный от лица 11-летней русской современной девочки Маруси Менделеевой.

Первый роман Ерофеева "Русская красавица" был переведен более чем на 20 языков мира и стал международным бестселлером, в 2001 году по этой книге был снят фильм. По рассказу писателя "Жизнь с идиотом" (1980) композитор Альфред Шнитке написал оперу, премьера которой состоялась в Амстердаме в 1992 году. В 1993 году по тому же рассказу режиссер Александр Рогожкин снял одноименный фильм. Среди книг Ерофеева "Мужчины" (1997), "Пять рек жизни" (1998), "Русские цветы зла"(1999), "Роскошь"(2003), "Шаровая молния"(2005), "Акимуды" (2013).

"Что касается славы, то, конечно, это — искушение. Обычно говорят, что писатель, у которого есть слава, он отвратительный. Писатели люди сложные и не всегда nice people (приятные люди — ред.), но вы знаете, прошло много времени, я понял — люди, у которых нет успеха, они еще хуже. Поэтому уж лучше иметь успех, чем не иметь", — сказал Ерофеев в Благовещенске.

В этом году Ерофеев — член жюри конкурса игровых полнометражных российских фильмов, писатель встретился со зрителями в специально организованном шатре.

Юбилейная "Амурская осень" стартовала в Благовещенске 16 сентября, в этом году впервые в рамках смотра пройдет конкурс полнометражных картин, где будут представлены девять иностранных фильмов, восемь из них — премьеры в России.

Международный конкурс фильмов пройдет на фестивале впервые, в российском конкурсе полного метра в Благовещенске будут представлены 11 картин, семь из них — премьеры, также жюри и зрители увидят 24 короткометражки, снятые в России в 2016 и 2017 годах. Из всех фестивалей России только на "Амурской осени" проходит конкурс антрепризных спектаклей, всего будут представлены 10 постановок.

Фестиваль "Амурская осень" проводится при поддержке правительства, МИД и Минкультуры России, Союза кинематографистов России, правительства Амурской области и администрации Благовещенска. Генеральный спонсор фестиваля в этом году — СИБУР.