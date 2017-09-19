Магаданские власти проведут опрос о целесообразности показа "Матильды"

МАГАДАН, 19 сен – РИА Новости, Людмила Щербакова. Мэрия Магадана во вторник начала опрос жителей города на интернет-ресурсе "Открытый Магадан" на тему, стоит ли показывать фильм "Матильда" в кинотеатрах города, сообщил на брифинге мэр столицы Колымы Юрий Гришан.

"Матильда" выходит в российский прокат 26 октября. Фильм посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II.

"Сегодня мы начнем опрос на "Открытом Магадане" по поводу российского художественного фильма режиссёра Алексея Учителя "Матильда". Не только к нам, но и во многие кинотеатры РФ пришли гневные обращения с угрозами по показу фильма. Мы следим за этим", — заявил Юрий Гришан.

Ранее объединенная сеть кинотеатров "Синема Парк" и "Формула кино" отказалась от показа "Матильды" из-за угроз безопасности, а министр культуры Владимир Мединский попросил главу МВД обеспечить порядок во время трансляции "Матильды", так как в последнее время участились призывы к насилию и угрозы в адрес кинотеатров и производителя фильма.

Однако, по словам Гришана, опрос будет носить исключительно ознакомительный характер, и его результаты не повлияют на решение кинотеатров о показе картины.

"Кто не хочет, может не ходить, а ограничивать прокат фильма мы не будем. Считаю, что тему эту обсуждать не стоит, все меры безопасности мы примем. А магаданцы могут участвовать в опросе", — сказал мэр.

Задолго до выхода в прокат картина спровоцировала общественный резонанс: представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину, она также призвала отозвать выданное фильму прокатное удостоверение. По ее словам, специалисты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма, которая показала, что созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II.

Первый в России предпремьерный показ фильма "Матильда" прошел в понедельник, 11 сентября, во Владивостоке при беспрецедентных мерах безопасности. Фильм транслировался одновременно сразу в четырех залах кинотеатра "Иллюзион центр".