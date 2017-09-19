Российский арфист Александр Болдачев представил новую программу в Японии

ТОКИО, 19 сен — РИА Новости, Иван Захарченко. Сольный концерт арфиста-виртуоза и композитора Александра Болдачева состоялся во вторник в Токио в рамках программы его выступлений и мастер-классов в этом сезоне.

"В Японии арфа, как и в России, не очень популярна, и очень редко проходят сольные концерты, поэтому мы взяли залы небольшие, но все билеты были раскуплены. И это успех", — сказал РИА Новости музыкант, который уже известен японским зрителям по прошлым его выступлениям.

На этот раз Болдачев представил классическую программу.

"В нее включены и японские композиторы, в том числе Дзё Хисаиси, который работает со студией "Гибли". Есть и японская народная музыка, очень много русской музыки, но это именно арфа классическая", — сообщил Болдачев.

В Токио он исполнял произведения русских композиторов, в частности, Стравинского и Мусоргского.

В среду, по словам Болдачева, он выступит совершенно с иной программой и сыграет на электронной арфе Salvi в форме греческой буквы "дельта". Она вешается на шею, как гитара, а струны натянуты горизонтально.

"Я буду играть как свои собственные сочинения, так и обработки таких произведений, как What Is Love Хаддавэя, музыку Red Hot Chili Peppers, "Sweet Dreams" от Eurythmics. То есть абсолютно современный репертуар, частично с участием японских музыкантов. На концерте будут усилители и колонки", — сказал музыкант.

Болдачев — лауреат более 10 международных конкурсов. Он награжден премиями "Британские блестящие дарования", "PROEUROPA " — "за выдающийся талант и вклад в европейское искусство".