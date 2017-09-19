Учитель заявил, что не собирается подавать в суд на Поклонскую

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Режиссер Алексей Учитель опроверг информацию, что он собирается подавать в суд на депутата Госдумы Наталью Поклонскую.

Ранее радио " Говорит Москва " со ссылкой на адвоката Учителя Константина Добрынина сообщило, что он готовит обращение в суд на Наталью Поклонскую и направит его в течение месяца.

"Это чепуха полная, никуда обращаться я не собираюсь", — сказал Учитель РИА Новости во вторник.

Фильм Учителя "Матильда" выходит в российский прокат 26 октября. Фильм посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Задолго до выхода в прокат картина спровоцировала общественный резонанс: представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину, она также призвала отозвать выданное фильму прокатное удостоверение. По ее словам, специалисты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма, которая показала, что созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II.