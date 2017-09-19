Показ "Матильды" в Петербурге перенесли на среду

МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Показ фильма "Матильда", который должен был пройти во вторник в рамках международной выставки киноиндустрии "Кино Экспо" в Санкт-Петербурге, перенесли на среду, сообщил РИА Новости режиссер картины Алексей Учитель.

Ранее представитель оргкомитета выставки сообщил РИА Новости, что показ "Матильды" отменен.

"Показ не отменен, его перенесли на завтра из соображений безопасности", — сказал Учитель.

Первый в России предпремьерный показ фильма "Матильда" прошел в понедельник, 11 сентября, во Владивостоке при беспрецедентных мерах безопасности. Фильм транслировался одновременно сразу в четырех залах кинотеатра "Иллюзион центр".

"Матильда" выходит в российский прокат 26 октября. Фильм посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II.

Задолго до выхода в прокат картина спровоцировала общественный резонанс: представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину, она также призвала отозвать выданное фильму прокатное удостоверение. По ее словам, специалисты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма, которая показала, что созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II.