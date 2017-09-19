Сергей Миронов заявил, что обязательно посмотрит "Матильду"

МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов заявил, что планирует посмотреть фильм режиссера Алексей Учителя "Матильда", отметив, что до просмотра нет смысла давать оценку картине.

"Обязательно планирую посмотреть ("Матильду"), и до тех пор, пока не посмотрю, не вижу смысла о нем спорить… Я убежден в одном: фильм есть фильм — это художественный вымысел", — заявил Миронов журналистам.

Он добавил, что планирует посмотреть фильм в рамках его официального показа в Госдуме.

Фильм Алексея Учителя посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Картина выходит в российский прокат 26 октября.

Ранее представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" антироссийской и антирелигиозной провокацией, а депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину, она также призывала отозвать выданное фильму прокатное удостоверение. По ее словам, специалисты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма, которая показала, что созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II.