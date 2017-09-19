Спикер заксобрания Севастополя решила посмотреть "Матильду"

СЕВАСТОПОЛЬ, 19 сен — РИА Новости, Виктор Лященко. Председатель заксобрания Севастополя Екатерина Алтабаева заявила, что готова посмотреть фильм Алексея Учителя "Матильда", чтобы понять, из-за чего разгорелся скандал.

Алтабаева воздержалась от оценок кинокартины, как так не читала его сценария и не видела самого фильма.

"Я не могу высказывать свою точку зрения по поводу творения художника, в данном случае фильма режиссера Учителя, который я не видела. Это по меньшей мере странно. Если мы сможем посмотреть, то, конечно, надо посмотреть. Нужно понять вообще, из-за чего сыр-бор", — сказала Алтабаева журналистам.

Фильм Алексея Учителя посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Картина выходит в российский прокат 26 октября.

Ранее представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину, она также призывала отозвать выданное фильму прокатное удостоверение. По ее словам, специалисты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма, которая показала, что созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о заявлении Поклонской, отметил, что "пытаться оценивать фильм, который еще не готов, по меньшей мере странно". Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил по ситуации вокруг фильма "Матильда", что его возмущает умышленно нагнетаемая вокруг картины истерия, при том что это "обычный художественный фильм".