Спикер заксобрания Севастополя решила посмотреть "Матильду"

СЕВАСТОПОЛЬ, 19 сен — РИА Новости, Виктор Лященко. Председатель заксобрания Севастополя Екатерина Алтабаева заявила, что готова посмотреть фильм Алексея Учителя "Матильда", чтобы понять, из-за чего разгорелся скандал.
"Я не могу высказывать свою точку зрения по поводу творения художника, в данном случае фильма режиссера Учителя, который я не видела. Это по меньшей мере странно. Если мы сможем посмотреть, то, конечно, надо посмотреть. Нужно понять вообще, из-за чего сыр-бор", — сказала Алтабаева журналистам.
Фильм Алексея Учителя посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Картина выходит в российский прокат 26 октября.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о заявлении Поклонской, отметил, что "пытаться оценивать фильм, который еще не готов, по меньшей мере странно". Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил по ситуации вокруг фильма "Матильда", что его возмущает умышленно нагнетаемая вокруг картины истерия, при том что это "обычный художественный фильм".