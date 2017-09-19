Мединский посетил последний съемочный день фильма "Увидеть Сталина"

МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский, который посетил последний съемочный день исторической картины "Увидеть Сталина" и пообщался с ее создателями, уверен, что фильм является образцом правильного российского кино.
"Нам понравился этот сценарий тем, что в нем ничего не выдумано, такой эпизод был. Ведь вся история состоит из тысяч поворотных точек. Вот если бы этот знаменитый марш-бросок засекреченный танка Т-34 с конструктором Кошкиным не удался, то производство танка было бы отложено. Это значит, что в 1941 танка бы не было, по-другому бы пошла война, может быть, стало бы тяжелее. Все-таки Т-34 — фантастическое оружие победы, это один из грандов России. Символично, что сегодня последний день съемок, он проходит в День оружейника", — сказал Мединский, который специально приехал на съемки.
Министр подчеркнул, что имя конструктора Кошкина долгое время незаслуженно оставалось в тени, хотя именно он был одним из тех людей, которые внесли вклад в победу Советского Союза.
"Это фильм о советских людях, фильм о наших гражданах, о тех, кто ковал оружие победы, о конструкторе, герое, его команде. Это очень правильное российское кино", — пояснил Мединский.
Мерзликин уверен, что картина найдет отклик у широкой аудитории, поскольку она рассказывает о творческой личности, решившейся на смелый поступок и доказавшей, что находится на своем месте.
"Это более духоподъемное кино, когда хочется жить и совершать какие-то поступки, которые некоторые могут назвать безумными", — заключил Мерзликин.