Мединский посетил последний съемочный день фильма "Увидеть Сталина"

МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский, который посетил последний съемочный день исторической картины "Увидеть Сталина" и пообщался с ее создателями, уверен, что фильм является образцом правильного российского кино.

Фильм "Увидеть Сталина" — новый проект режиссера военной драмы "28 панфиловцев" Кима Дружинина. Картина основана на реальной истории о советском инженере-конструкторе Михаиле Кошкине, который решился продемонстрировать разработанные им танки в Кремле. В 1940 году на прототипах Т-34 он совершил пробег из Харькова в Москву, чтобы утвердить опытные образцы лично у Сталина. Во вторник на Красной площади состоялся последний съемочный день художественной ленты.

"Нам понравился этот сценарий тем, что в нем ничего не выдумано, такой эпизод был. Ведь вся история состоит из тысяч поворотных точек. Вот если бы этот знаменитый марш-бросок засекреченный танка Т-34 с конструктором Кошкиным не удался, то производство танка было бы отложено. Это значит, что в 1941 танка бы не было, по-другому бы пошла война, может быть, стало бы тяжелее. Все-таки Т-34 — фантастическое оружие победы, это один из грандов России. Символично, что сегодня последний день съемок, он проходит в День оружейника", — сказал Мединский, который специально приехал на съемки.

Министр подчеркнул, что имя конструктора Кошкина долгое время незаслуженно оставалось в тени, хотя именно он был одним из тех людей, которые внесли вклад в победу Советского Союза.

"Это фильм о советских людях, фильм о наших гражданах, о тех, кто ковал оружие победы, о конструкторе, герое, его команде. Это очень правильное российское кино", — пояснил Мединский.

Знаменитого инженера в фильме исполняет актер Андрей Мерзликин. Он признался, что больше всего его обрадовала возможность поработать с режиссером Кимом Дружининым, чей характер, по мнению актера, во многом сродни характеру Кошкина, человека одаренного и талантливого.

Мерзликин уверен, что картина найдет отклик у широкой аудитории, поскольку она рассказывает о творческой личности, решившейся на смелый поступок и доказавшей, что находится на своем месте.

"Это более духоподъемное кино, когда хочется жить и совершать какие-то поступки, которые некоторые могут назвать безумными", — заключил Мерзликин.