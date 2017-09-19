В Музее Москвы запускают новый формат экскурсий

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Все экспозиции Музея Москвы теперь можно будет увидеть за 90 минут благодаря краткому экскурсу по каждой из них. Гостям покажут самые интересные экспонаты и расскажут о наиболее важных событиях, сообщает официальный портал мэра столицы.

Посетить экскурсию можно в любой день до 29 декабря по предварительной регистрации. Вход платный.

Коллекция Музея Москвы является одной из крупнейших в стране и насчитывает более миллиона артефактов. Ежегодно на площадках музея проходят десятки выставок.